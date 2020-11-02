Crytek планирует выпустить ремастеры всех частей Crysis
Ранее стало известно, что студия Crytek занимается разработкой новой королевской биты в мире игры Crysis. Новая инсайдерская информация сообщает, что это далеко не все планы студии на проекты в знаменитой франшизе. По слухам, вся серия игр Crysis готовится к переизданию. Эти данные получены из недавней утечки документации компаний Ubisoft и Crytek, объем которой составил около 700 ГБ.
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Инсайдер @pokeprotos обнаружил в документах и опубликовал запланированные даты выхода каждого переиздания. К сожалению, приведенные даты не актуальны на данный момент, поскольку релиз всех игр был серьезно сдвинут из-за пандемии и необходимости внесения дополнительных исправлений. Однако опубликованная информация подтверждает планы Crytek на разработку переизданий каждой части игры Crysis и выпуск набора Crysis Collection, который будет включать все три обновленные части.
Релиз ремастеров трех частей Crysis первоначально был запланирован с интервалом в 6 месяцев. Поэтому, учитывая, что Crysis Remastered добрался до релиза к сентябрю, релиз ремастера Crysis 2 может состояться в феврале 2021 года. Если это действительно так, то анонс ремастера второй части можно ожидать до конца 2020 года.
Также уточняется, что переиздания не будут включать многопользовательский режим. Это хорошо стыкуется с информацией о разработке отдельной многопользовательской игры, которая может войти в финальный Crysis Collection вместе с остальными частями франшизы. Официальных данных от Crytek пока не поступает.
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