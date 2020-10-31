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Вчера AMD представила подробные данные о производительности своих новых видеокарт Radeon RX серии 6000 в ряде игр и сравнила их с предложениями конкурента. Не многие обратили внимание на такой немаловажный показатель, как количество кадров на каждый вложенный доллар.

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Производители видеокарт могут бесконечно соревноваться в лидерстве по производительности, но компания, предложившая самое быстрое решение на рынке, не обязательно должна стать успешной в плане продаж. Как правило, лучшие решения ненамного превосходят по производительности другие флагманские модели, но стоимость имеют гораздо более высокую. Такие видеокарты пользуются спросом только у энтузиастов и не формируют значительную часть общей выручки от продаж всех моделей в линейке.

Производителю важно представить не самое быстрое решение, а самое выгодное, которое будет пользоваться спросом у большинства потребителей. Производительность и стоимость видеокарты должны находиться в оптимальном соотношении. Для покупателя, который дорожит своими средствами, важно оценить не только производительность, но и выгоду от вложения средств.

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Для того, чтобы покупатель мог рационально потратить свои средства, AMD приводит статистику соотношения FPS/$ для своих видеокарт и видеокарт конкурента.

Становится понятно, что в 9 из 10 игр видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 являются оптимальным выбором как для разрешения 4K, так и для разрешения 2K. Эти данные актуальны для чистой производительности видеокарт без активной трассировки лучей и технологий «умного» сглаживания и масштабирования разрешения.

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Флагман, RX 6900 XT, уже не является оптимальным решением — это нишевый продукт для энтузиастов, которые могут позволить себе потратить несколько сотен долларов за дополнительный десяток FPS. Однако нужно отметить, что с точки зрения рационального вложения средств RX 6900 XT выглядит привлекательнее, чем RTX 3090, при сопоставимой производительности.