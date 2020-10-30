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Компания G.SKILL готовится пополнить свой ассортимент оперативной памяти DDR4 объемными комплектами на 32 и 64 ГБ. Эти комплекты основаны на базе модулей по 16 ГБ и будут представлены в четырех продуктовых линейках: Trident Z Neo, Royal и RGB, а также Ripjaws V. Кроме высокого объема, отличительной особенностью модулей памяти, входящих в комплекты, является сочетание низких задержек и относительно высокой рабочей частоты.

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Модули основаны на высокопроизводительных чипах Samsung B-Die, что позволило при эффективной частоте 3600 МГц добиться задержек 14-15-15-35. Производитель отмечает, что он не гонится только за частотой, важна эффективность, которая достигается за счет оптимального сочетания низких задержек и рабочей частоты.

Комплекты были протестированы и показали полную совместимость и стабильность работы на платформах Intel Z490 и AMD X570 с процессорами Intel Core i7-10700K, i9-10900K и AMD Ryzen 5 3600.

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Появление комплектов ожидается в этом году, но точные сроки начала продаж и стоимость неизвестны. На данный момент комплекты на основе модулей по 16 ГБ с такой конфигурацией отсутствуют в каталоге G.SKILL — предлагаются наборы на базе модулей по 8 ГБ, что делает невозможным использование 64 ГБ набора с платформами, ограниченными 4 разъемами DIMM.