Нестандартные Radeon RX 6900 XT могут появиться — AMD ведет переговоры с партнерами
Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT должна была стать эксклюзивом компании и распространяться только в эталонном дизайне. Но последние новости вселяют надежду на то, что партнеры AMD получат возможность производства собственных видеокарт на базе нового флагмана компании.
реклама
Андрей Шиллинг (англ. Andreas Schilling), редактор портала HardwareLUXX, сообщил в своем twitter, что AMD находится на стадии переговоров с партнерами о возможности производства сторонних версий Radeon RX 6900 XT. Как отмечает специалист, партнеры очень заинтересованы в производстве видеокарт с нестандартным дизайном и охлаждением.
Новые видеокарты Radeon RX серии 6000 произвели отличное впечатление на сообщество и производителей. Это конкурентоспособный продукт, который может соперничать не только с текущим флагманом NVIDIA, GeForce RTX 3080, но и с ее ультимативным решением — GeForce RTX 3090.
Очевидно, что сторонние производители смогут подготовить улучшенные версии видеокарт с гораздо более высокими тактовыми частотами. Это позволит RX 6900 XT увереннее бороться с GeForce RTX 3090.
Различные версии RX 6800 XT уже активно демонстрируются множеством сторонних производителей. Частотные формулы для сторонних видеокарт пока неизвестны.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила