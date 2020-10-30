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Нестандартные Radeon RX 6900 XT могут появиться — AMD ведет переговоры с партнерами

Первоначально планировалось, что Radeon RX 6900 XT будет выпускаться только в эталонном дизайне от AMD
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Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT должна была стать эксклюзивом компании и распространяться только в эталонном дизайне. Но последние новости вселяют надежду на то, что партнеры AMD получат возможность производства собственных видеокарт на базе нового флагмана компании.

Источник изображения: The Ultimate Gaming Platform with AMD Ryzen™ & AMD Radeon™

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Андрей Шиллинг (англ. Andreas Schilling), редактор портала HardwareLUXX, сообщил в своем twitter, что AMD находится на стадии переговоров с партнерами о возможности производства сторонних версий Radeon RX 6900 XT. Как отмечает специалист, партнеры очень заинтересованы в производстве видеокарт с нестандартным дизайном и охлаждением.

Источник изображения: @aschilling

Новые видеокарты Radeon RX серии 6000 произвели отличное впечатление на сообщество и производителей. Это конкурентоспособный продукт, который может соперничать не только с текущим флагманом NVIDIA, GeForce RTX 3080, но и с ее ультимативным решением — GeForce RTX 3090.

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Очевидно, что сторонние производители смогут подготовить улучшенные версии видеокарт с гораздо более высокими тактовыми частотами. Это позволит RX 6900 XT увереннее бороться с GeForce RTX 3090.

Различные версии RX 6800 XT уже активно демонстрируются множеством сторонних производителей. Частотные формулы для сторонних видеокарт пока неизвестны.

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Теги

amd radeon radeon rx 6000 radeon rx 6900 xt rdna2 bignavi
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