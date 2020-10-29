Покупатели PlayStation 5 получат бесплатную игру в дополнение к стандартному набору PS Plus ноября
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Для всех подписчиков PS Plus компания подготовила две игры. Одной из них стала Middle-earth: Shadow of War или Средиземье: Тени войны. Сиквел первой части, смесь ролевой игры и слэшера про отважного следопыта Талиона, который продолжит собирать армию, чтобы бросить вызов Саурону.
Вторая игра — увлекательный инди-проект Hollow Knight: Voidheart Edition. Этот платформер-метроид был отмечен отличными оценками и рядом наград. История Hollow Knight расскажет о приключениях рыцаря в заброшенном королевстве насекомых Hallownest.
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Покупатели PlayStation 5 получат Bugsnax — приключенческую игру с достаточно оригинальной вселенной, где все живые существа являются ожившей едой. В мире Bugsnax вы встретите пчел в виде сладких леденцов, муравьев из грибов и помидор, пауков-ананасов, живые гамбургеры и других странных обитателей.
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Также Sony напоминает о расширении библиотеки PS Plus в которую добавят 20 отличных игр. Среди них присутствуют громкие хиты последних лет.
В России и в других регионах (за исключением США, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи) продажи PlayStation 5 начнутся 19 ноября.
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