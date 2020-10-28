Watch Dogs Legion вызывает опасный перегрев Xbox One X
Накануне Watchdogs: Legion получила первые оценки игровых журналистов. Игра удостоилась неплохого рейтинга и уже скоро станет доступна для всех игроков. Однако без казусов не обошлось — представители Eurogamer и множества других СМИ обнаружили достаточно неприятную и опасную ошибку в игре.
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Ошибка появляется во время прохождения одиночной кампании, точнее — в миссии под названием «404», что достаточно символично. В один из моментов игра зависает, что приводит к перегреву консоли Xbox One X и ее аварийному выключению. Как отмечает Eurogamer, прохождение Watchdogs: Legion на консоли Xbox One X было рекомендовано Ubisoft. На PS4 Pro эту проблему пока не выявили, но версия для консоли Sony богата другими ошибками. В целом, независимо от платформы, рецензентами отмечаются множественные недоработки и баги, но, вероятно, аварийная ошибка — это единственный существенный недостаток.
Из-за этого недочета множество СМИ отложили выпуск своих обзорных статей до появления исправления. Eurogamer рекомендует всем игрокам быть осторожными. В официальном ответе ресурсу от Ubisoft сообщается, что исправление будет готово к 30 октября, поэтому стоит немного подождать до появления патча и не испытывать на прочность свою консоль.
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