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—Громкая новость о переносе Cyberpunk 2077 на 10 декабря вызвала бурную реакцию сообщества, хотя многие догадывались, что игра будет отложена еще как минимум один раз.

В поддержку разработчиков CD Projekt RED высказался Кори Барлог (англ. Cory Barlog), известный многим как режиссер игр God of War. Барлог сказал, что его сводит с ума Cyberpunk 2077, но игра должна быть выпущена тогда, когда разработчики будут чувствовать, что она полностью готова, не раньше.

Источник: @corybarlog анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Также известный продюсер призвал разработчиков позаботиться о себе на финальном этапе разработки. К этой рекомендации действительно стоит прислушаться, поскольку рабочий график команды Cyberpunk 2077 давно вышел за адекватные рамки.

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Журналист Джейсон Шрайер (англ. Jason Schreier) отметил, что за прошедшую неделю рабочее время сотрудников превысило 100 часов. По сообщению друзей, знакомых и родственников разработчиков, они измотаны и выглядят больными.

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По мнению Шрайера, перенос игры на три недели мало что изменит. Ранний патч готовился заранее и был запланирован на декабрь еще до переноса игры. Все это намекает на наличие проблем, серьезность которых может быть существеннее, чем описывают разработчики, но руководство CD Projekt спешит успокоить фанатов.

Портал Wccftech со ссылкой на польские СМИ сообщает, что перенос игры связан с ее доработкой для консолей текущего поколения. Разработка игры для ПК и консолей следующего поколения завершена — на этих платформах Cyberpunk 2077 работает хорошо. Что может потревожить, так это сообщение о скорых изменениях в организации, вероятно, команда и руководство сделали для себя множество выводов на последних тяжелых этапах разработки.