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Как снизить температуру GeForce RTX 3070 на 6 градусов — модификация охлаждения от IgorsLAB

Нагрев NVIDIA GeForce RTX 3070 ниже, чем у флагманов линейки Ampere, но небольшая самостоятельная доработка системы охлаждения позволит дополнительно снизить температуры.
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Поколение видеокарт NVIDIA Ampere отличается рядом интересных и спорных инженерных решений. В первую очередь это касается эталонных версий видеокарт Founders Edition, в особенности моделей GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Технологические СМИ отмечали ряд проблем, связанных с дизайном печатных плат, в частности, перегрева чипов памяти вблизи VRM.

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Ожидалось, что модель среднего сегмента, GeForce RTX 3070, будет проще в плане изысков инженерной мысли. Так и есть, однако проблемы расположения компонентов на плате и высокого нагрева частично сохранились.

Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), известный технический специалист и основатель ресурса IgorsLAB продемонстрировал способ значительно снизить нагрев чипов памяти и подсистемы питания GeForce RTX 3070 Founders Edition.

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Как отмечает специалист, задняя защитная панель с внутренней стороны покрыта относительно толстым слоем изоляционного материала, который снижает эффективность теплоотвода от подсистемы питания. Кроме этого, на задней стороне печатной платы присутствует только одна термопрокладка и она не полностью охватывает зону VRM, а один из дросселей расположен вблизи верхних чипов памяти, что негативно сказывается на температуре последних. Нагрев значительно ниже, чем на флагманах серии, но ситуация все равно неприятная.

Слой изоляционного материала в зоне VRM и верхних модулей памяти был удален, чтобы термопрокладки напрямую контактировали с задней теплораспределительной пластиной. Также был увеличен размер и количество термопрокладок. В результате эксперимента удалось добиться снижения температур на 5...6°C в зоне верхних чипов памяти и подсистемы питания.

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