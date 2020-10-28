Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Поколение видеокарт NVIDIA Ampere отличается рядом интересных и спорных инженерных решений. В первую очередь это касается эталонных версий видеокарт Founders Edition, в особенности моделей GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Технологические СМИ отмечали ряд проблем, связанных с дизайном печатных плат, в частности, перегрева чипов памяти вблизи VRM.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Ожидалось, что модель среднего сегмента, GeForce RTX 3070, будет проще в плане изысков инженерной мысли. Так и есть, однако проблемы расположения компонентов на плате и высокого нагрева частично сохранились.

Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), известный технический специалист и основатель ресурса IgorsLAB продемонстрировал способ значительно снизить нагрев чипов памяти и подсистемы питания GeForce RTX 3070 Founders Edition.

реклама

Как отмечает специалист, задняя защитная панель с внутренней стороны покрыта относительно толстым слоем изоляционного материала, который снижает эффективность теплоотвода от подсистемы питания. Кроме этого, на задней стороне печатной платы присутствует только одна термопрокладка и она не полностью охватывает зону VRM, а один из дросселей расположен вблизи верхних чипов памяти, что негативно сказывается на температуре последних. Нагрев значительно ниже, чем на флагманах серии, но ситуация все равно неприятная.

Слой изоляционного материала в зоне VRM и верхних модулей памяти был удален, чтобы термопрокладки напрямую контактировали с задней теплораспределительной пластиной. Также был увеличен размер и количество термопрокладок. В результате эксперимента удалось добиться снижения температур на 5...6°C в зоне верхних чипов памяти и подсистемы питания.

реклама



