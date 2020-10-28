AMD назвала 5 игр, которые примут участие в презентации Radeon RX 6000
Несколько дней назад появилась первая информация о содержании презентации, посвященной видеокартам Radeon RX 6000. Были раскрыты количество игр и приблизительная производительность видеокарт относительно конкурента.
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По представленной ранее информации, в демонстрации производительности будет участвовать 10 игр. О трех из них стало известно 8 октября:
- Borderlands 3
- Call of Duty: Modern Warfare
- Gears of War 5
Накануне презентации AMD решила дополнительно подогреть интерес к мероприятию и озвучила еще 5 игр, которые будут участвовать в запланированном сегодня событии. Это горячие новинки этого года, релиз которых еще не состоялся. В их число вошли:
- Dirt 5
- Godfall
- World of Warcraft: Shadowlands
- Rift Breaker
- Far Cry 6
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Эти игры, вероятно, не войдут в предполагаемый список из 10 игр для демонстрации производительности, поскольку производительность конкурента в них неизвестна. Озвученные игры будут участвовать в демонстрации возможностей новой архитектуры RDNA2 и новых технологий.
Все перечисленные проекты, кроме World of Warcraft: Shadowlands, будут доступны на консолях следующего поколения, основанных на технических решениях AMD. Поэтому можно ожидать, что они наилучшим образом оптимизированы под видеокарты Radeon RX 6000 и будут использовать все их возможности в полной мере.
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