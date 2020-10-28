Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад появилась первая информация о содержании презентации, посвященной видеокартам Radeon RX 6000. Были раскрыты количество игр и приблизительная производительность видеокарт относительно конкурента.

По представленной ранее информации, в демонстрации производительности будет участвовать 10 игр. О трех из них стало известно 8 октября:

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Gears of War 5

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Накануне презентации AMD решила дополнительно подогреть интерес к мероприятию и озвучила еще 5 игр, которые будут участвовать в запланированном сегодня событии. Это горячие новинки этого года, релиз которых еще не состоялся. В их число вошли:

Dirt 5

Godfall

World of Warcraft: Shadowlands

Rift Breaker

Far Cry 6

реклама

Эти игры, вероятно, не войдут в предполагаемый список из 10 игр для демонстрации производительности, поскольку производительность конкурента в них неизвестна. Озвученные игры будут участвовать в демонстрации возможностей новой архитектуры RDNA2 и новых технологий.

Все перечисленные проекты, кроме World of Warcraft: Shadowlands, будут доступны на консолях следующего поколения, основанных на технических решениях AMD. Поэтому можно ожидать, что они наилучшим образом оптимизированы под видеокарты Radeon RX 6000 и будут использовать все их возможности в полной мере.