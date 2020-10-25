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Считанные дни остаются до официальной презентации компанией AMD своих новых видеокарт Radeon RX 6000 серии. Некоторые характеристики видеокарт были раскрыты в последние дни, но далеко не все. Если верить информации ресурсов VideoCardz и Coreteks, то 28 октября нас ожидают три модели Radeon RX на базе трех вариаций графического чипа Navi21 с 80, 72 и 64 вычислительными блоками и максимальными частотами, превосходящими 2 ГГц.

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Один из технических блогеров, известный по YouTube каналу RedGamingTech, поделился парой инсайдов, касающихся презентации компании AMD. RedGamingTech подтверждает, что компания планирует представить на конференции модели Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800.

Самая производительная модель, Radeon RX 6900 XT, будет доступна в ограниченном количестве. Можно предположить, что это связано с недостаточным количеством отборных чипов с полным набором функциональных блоков. Сторонние производители, с большой вероятностью, не смогут представить свои версии RX 6900 XT до следующего года. Партнеры AMD на данный момент обладают доступом к Radeon RX 6800 XT, что и привело к появлению множественных информационных утечек о производительности этой модели.

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По информации RedGamingTech, AMD покажет на презентации производительность RX 6800 XT в 10 играх при разрешении 1440p и 4K. Все эти игры подобраны таким образом, чтобы количество кадров в секунду в нативном 4K было на уровне 80 FPS. В сравнении с GeForce RTX 3080, AMD выигрывает в 5 играх из 10. В 2 проигранных играх разница FPS незначительна. В разрешении 1440p ситуация улучшается — Radeon RX 6800 XT выигрывает в 8 играх из 10.

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Что касается производительности в трассировке лучей, то здесь GeForce RTX 3080 вырывается вперед. Но, по слухам, в период с декабря по январь AMD планирует внедрить в драйвера свой аналог DLSS с динамическим масштабированием разрешения. Прирост производительности от применения технологии AMD обещает быть более значительным, чем от DLSS, но качество изображения может быть ниже.