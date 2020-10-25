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AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
AMD готовится продемонстрировать на презентации превосходство Radeon RX 6800 XT над GeForce RTX 3080

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Считанные дни остаются до официальной презентации компанией AMD своих новых видеокарт Radeon RX 6000 серии. Некоторые характеристики видеокарт были раскрыты в последние дни, но далеко не все. Если верить информации ресурсов VideoCardz и Coreteks, то 28 октября нас ожидают три модели Radeon RX на базе трех вариаций графического чипа Navi21 с 80, 72 и 64 вычислительными блоками и максимальными частотами, превосходящими 2 ГГц.

Источник изображения: Where Gaming Begins | AMD Ryzen™ Desktop Processors

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Один из технических блогеров, известный по YouTube каналу RedGamingTech, поделился парой инсайдов, касающихся презентации компании AMD. RedGamingTech подтверждает, что компания планирует представить на конференции модели Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800.

Самая производительная модель, Radeon RX 6900 XT, будет доступна в ограниченном количестве. Можно предположить, что это связано с недостаточным количеством отборных чипов с полным набором функциональных блоков. Сторонние производители, с большой вероятностью, не смогут представить свои версии RX 6900 XT до следующего года. Партнеры AMD на данный момент обладают доступом к Radeon RX 6800 XT, что и привело к появлению множественных информационных утечек о производительности этой модели.

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По информации RedGamingTech, AMD покажет на презентации производительность RX 6800 XT в 10 играх при разрешении 1440p и 4K. Все эти игры подобраны таким образом, чтобы количество кадров в секунду в нативном 4K было на уровне 80 FPS. В сравнении с GeForce RTX 3080, AMD выигрывает в 5 играх из 10. В 2 проигранных играх разница FPS незначительна. В разрешении 1440p ситуация улучшается — Radeon RX 6800 XT выигрывает в 8 играх из 10.

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Что касается производительности в трассировке лучей, то здесь GeForce RTX 3080 вырывается вперед. Но, по слухам, в период с декабря по январь AMD планирует внедрить в драйвера свой аналог DLSS с динамическим масштабированием разрешения. Прирост производительности от применения технологии AMD обещает быть более значительным, чем от DLSS, но качество изображения может быть ниже.

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Graphics Score
Источник изображений: @harukaze5719; Данные: @KittyYYuko
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На видяхах Лизы память другая GDDR6 не GDDR6x, она дешевле, то есть тут нужно волевое решение Лизки, может быть и будет дешевле, чо гадать, подождем до премьеры)
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Christinachadzynski
11:08
Пассивное охлаждение требует 7+мм расстояния между рёбрами. Медь для рёбер не даёт ничего кроме вреда.
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AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Alan Kesaev
11:06
Любопытно. Если 6800 xt будет плюс минус равна geforce 3800,при меньшей цене, и, самое важное, будет в отличие от нее доступна к покупке начиная с ноября, то своего покупателя она найдет однозначно.
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Testnamev Nexus
11:06
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Ry Zen
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Я так и подумал)
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warmuza
11:02
Консоли не продаются ниже себестоимости уже 12 лет.
Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
warmuza
10:59
Котировки всё равно могут просесть, потому что показатель EPS может оказаться в красной зоне из-за необоснованно роста цены акций за последние полгода. Будьте аккуратны с покупкой под отчёт.
Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
Bojack Horseman
10:57
"7 3700х"? Зачем тебе столько? Проклятый майнер?
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
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