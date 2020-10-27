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В официальном обращении студии CD Projekt RED говорится о решении перенести дату выхода Cyberpunk 2077 на 21 день. Новая дата релиза — 10 декабря. Основной причиной этого является необходимость разработки и адаптации игры под несколько платформ одновременно.

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Разработчики оптимизируют Cyberpunk 2077 не только под ПК и 7 версий игровых консолей, включая консоли следующего поколения Xbox Series X|S и PlayStation 5, которые вот-вот появятся в продаже. Но и под стриминговый игровой сервис Google Stadia.

Конечно, ситуация усложняется из-за эпидемиологической обстановки, которая вынудила перейти работников студии на удаленный режим работы. Это накладывает некоторые ограничения и снижает общую продуктивность и координацию команды.

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Игра «ушла на золото», но это не означает, что не нужно проводить ее доработку. Cyberpunk 2077 полностью готов, но некоторые коррективы для достижения наивысшей планки качества должны быть внесены.

Все исправления и корректировки будут внесены в игру в виде обновления «0 дня». Как отмечает руководство компании CD Projekt, Cyberpunk 2077 — потрясающая игра и студия готова принять любые решения, даже самые сложные, если они в конечном итоге приведут к значительному улучшению качества игры.