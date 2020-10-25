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Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
Пиковые значения превышают 2,5 ГГц

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В сети появились новые подробности о рабочем частотном диапазоне видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT от ASUS. Инженерный образец модели на базе графического чипа Navi 21 XT продолжает проходить испытания в лаборатории компании. Это модель, входящая в линейку Strix продвинутого бренда Republic of Gamers, поэтому компания, вероятно, пытается выжать все возможное из графического чипа.

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Как сообщает Патрик Шур (англ. Patrick Schur) в своем twitter @patrickschur_, ASUS тестирует три образца. В драйверах AMD существует ряд проблем, поэтому рабочие частоты на трех системах серьезно отличаются. Лучшему результату соответствуют следующие показатели:

  • средняя рабочая частота 2291 МГц
  • медиана 2373 МГц
  • пиковая частота 2556 МГц
Источник изображения: @patrickschur_
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Эффективная частота видеопамяти составляет 16 ГГц, что исключает возможность появления вариантов с разогнанной до 18 ГГц памятью, как предполагалось некоторыми инсайдерами ранее. Возможно, отборные чипы памяти получит эксклюзивная Radeon RX 6900 XT.

Суммарное энергопотребление графического чипа и видеопамяти для варианта от ASUS составляет 289 Вт, что приблизительно совпадает с недавними прогнозами.

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