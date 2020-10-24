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Азиатское подразделение компании Intel объявило о сотрудничестве с компанией Colgate. У многих пользователей при виде этой новости возникают вопросы: «Что здесь вообще происходит?» и «Что общего нашли крупнейший мировой производитель электронных устройств и компания, специализирующаяся на производстве средств гигиены?»

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Как оказывается, это сотрудничество является в некоторой степени самоиронией Intel. Многие азиатские технологические СМИ не раз сравнивали 14-нм и 10-нм техпроцессы компании с пустым тюбиком зубной пасты из которого все еще пытаются выдавить последние остатки. Однако, несмотря на не самый современный техпроцесс, процессоры компании Intel продолжают серьезно конкурировать во всех сегментах рынка.

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Представители азиатского подразделения компании Intel решили посмеяться сами над собой и заключили партнерское соглашение с компанией Colgate. Детали соглашения сложно понять на данный момент. Вероятно, Colgate и Intel собираются взаимно прорекламировать друг друга, выпустив ограниченные серии своих продуктов с перекрестным упоминанием брендов. На данный момент непонятно, стоит ли ожидать зубной пасты Core i3, i5 и i7 или процессоров с пастой Colgate под крышкой. Возможно, все ограничится совместным региональным запуском продаж ноутбуков на базе процессоров Core 11-го поколения.

Рекламные постеры можно увидеть на официальных страницах Intel и Colgate в китайской социальной сети Weibo.