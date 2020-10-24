Intel и Colgate проводят совместную акцию в Китае — свежие процессоры и свежее дыхание
Очередная необычная коллаборация брендов
Азиатское подразделение компании Intel объявило о сотрудничестве с компанией Colgate. У многих пользователей при виде этой новости возникают вопросы: «Что здесь вообще происходит?» и «Что общего нашли крупнейший мировой производитель электронных устройств и компания, специализирующаяся на производстве средств гигиены?»
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Как оказывается, это сотрудничество является в некоторой степени самоиронией Intel. Многие азиатские технологические СМИ не раз сравнивали 14-нм и 10-нм техпроцессы компании с пустым тюбиком зубной пасты из которого все еще пытаются выдавить последние остатки. Однако, несмотря на не самый современный техпроцесс, процессоры компании Intel продолжают серьезно конкурировать во всех сегментах рынка.
Представители азиатского подразделения компании Intel решили посмеяться сами над собой и заключили партнерское соглашение с компанией Colgate. Детали соглашения сложно понять на данный момент. Вероятно, Colgate и Intel собираются взаимно прорекламировать друг друга, выпустив ограниченные серии своих продуктов с перекрестным упоминанием брендов. На данный момент непонятно, стоит ли ожидать зубной пасты Core i3, i5 и i7 или процессоров с пастой Colgate под крышкой. Возможно, все ограничится совместным региональным запуском продаж ноутбуков на базе процессоров Core 11-го поколения.
Рекламные постеры можно увидеть на официальных страницах Intel и Colgate в китайской социальной сети Weibo.
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