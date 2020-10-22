Четыре GeForce RTX 3090 в одной системе — тест рабочей станции от специалистов Puget Systems
Четыре видеокарты GeForce RTX 3090 с турбо-охлаждением объединили в одной рабочей станции. Специалисты показали, есть ли смысл от такого количества видеокарт, каков уровень энергопотребления системы, температур и шума.
Компания Gigabyte, как и многие другие производители, представила свои версии видеокарт GeForce RTX 3090. Но среди моделей Gigabyte присутствует необычное решение — турбо-версия «свирепой» видеокарты NVIDIA. На первый взгляд система охлаждения не внушает доверия. На фоне трехслотовых монструозных систем с огромными радиаторами и тремя вентиляторами, двухслотовая компактная турбина казалась несерьезной. Но недавнее тестирование Puget Systems четырех видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo показало, что решение достаточно эффективно.
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Во-первых, Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO 24G за счет двухслотовой системы охлаждения позволяет установить четыре видеокарты. Во-вторых, оказалось, что компактная турбо-система охлаждения прекрасно справляется со своей задачей даже в условиях «бутерброда» из четырех видеокарт. Пиковая температура самой горячей карты составила 80°C. Одиночная видеокарта не разогрелась выше 67°C.
Первостепенной задачей специалистов Puget Systems была необходимость выяснить, насколько могут быть актуальны системы с четырьмя видеокартами GeForce RTX 3090. И, как оказалось, в специализированных задачах рендеринга толк от такой конфигурации есть.
В OctaneBench, V-Ray Next, RedShift увеличение количества видеокарт GeForce RTX 3090 демонстрировало практически линейный прирост производительности. В PugetBench for DaVinci Resolve каждая новая видеокарта увеличивала производительность на 35%, добавление четвертой видеокарты не повлияло на результат в этом бенчмарке.
Шокирующим оказалось энергопотребление системы с четырьмя GeForce RTX 3090, которое достигло 1700 Вт и шум от четырех видеокарт под нагрузкой. Но, что оказалось интересным, Power Limit 300 Вт для видеокарт практически не повлиял на производительность, а суммарное энергопотребление системы снизилось до 1500 Вт.
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Обзор Puget Systems доступен на официальном сайте компании по ссылке.
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