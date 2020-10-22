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С каждым днем все больше данных о новых видеокартах AMD Radeon серии 6000 просачивается в интернет. На данный момент основной источник информации — партнеры AMD. Однако все данные, которые появились за прошедшие дни, не раскрыли никаких ключевых особенностей новых видеокарт. Вся новая информация, с одной стороны, лишь подтверждает некоторые уже известные данные и немного уточняет их, с другой стороны, вносит путаницу в ряд других данных, которые казались достаточно точными.

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На значительное количество важных вопросов ответа так и нет. Остается неизвестным количество блоков рендеринга ROP, количество текстурных блоков TMU, наличие дополнительного кеша Infinity Cache. Множество слухов и предположений так и не получили подтверждения.

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В одной из последних заметок портал Coreteks выдвинул ряд предположений о дополнительном быстром кеше в графическом чипе Navi21. По слухам, Infinity Cache — дополнительная кеш-память объемом 128 МБ с пропускной способностью, приближающейся к 1 ТБ/с. Впервые о ней сообщали блогеры-инсайдеры RedGamingTech и Coreteks.

Coreteks считает, что AMD может использовать Dual Port компилятор памяти SRAM компании Synopsys, отмечая, что только для этого компилятора Synopsys скрыла документацию, которая была размещена в открытом доступе до первых слухов о Infinity Cache.

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Компилятор Dual Port памяти SRAM от Synopsys сертифицирован для проектирования чипов на базе новейшего 7FF Plus техпроцесса TSMC, который использует литографию в жестком ультрафиолете (Extreme Ultraviolet Lithography, EUV). Это намек на то, что графические чипы Navi2X могут быть выполнены также на базе 7FFP техпроцесса, что объясняет высокий уровень тактовых частот.

AMD зарегистрировала торговую марку Infinity Cache, но в ее описании нет ни слова о памяти, упоминается лишь некоторое устройство, которое похоже на контроллер. Это наводит на мысли, что Infinity Cache, если и появится, то будет фирменным вариантом DirectStorage от Microsoft или реинкарнацией контроллера памяти High Bandwidth Cache Controller (HBCC), который применялся в видеокартах Vega. Этот контроллер и технология кеширования разрабатывалась еще под руководством Раджа Кодури (англ. Raja Koduri), который в то время занимал пост главы подразделения Radeon Technologies Group.

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Ранее в этом году Samsung представила технологию 3D-корпусировки памяти SRAM X-Cube (eXtended Cube) с пропускной способностью 24,3 ГБ/с на канал. Можно ли использовать это решение в видеокартах? Вряд ли.