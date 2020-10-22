Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Порталу VideoCardz удалось получить результаты GeForce RTX 3070 в 3DMark. Новинка от NVIDIA станет доступна 29 октября. Видеокарта основана на графическом чипе GA104 с 23 активными Texture Processor Clusters (TPC) и 5888 ядрами CUDA.

реклама

GeForce RTX 3070 имеет больше ядер CUDA, блоков рендеринга ROP и RT-ядер трассировки лучей, чем флагман предыдущей линейки GeForce RTX 2080 Ti. Но представитель архитектуры Ampere получил меньший объем памяти с меньшей пропускной способностью из-за шины данных 256-бит.

GeForce RTX 3070 удалось набрать 8749 графических баллов в тесте Fire Strike Ultra и 17115 баллов в Fire Strike Extreme. В Time Spy Extreme карта набирает 6907 баллов и 13945 баллов в обычном Time Spy. В тестовой сцене Port Royal, оценивающей производительность в трассировке лучей, RTX 3070 набрала 8324 балла. Во всех тестах принимала участие видеокарта стороннего производителя, но с эталонными тактовыми частотами NVIDIA и стандартным уровнем TDP 220 Вт.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В соответствии с официальными данными NVIDIA, GeForce RTX 3070 обеспечивает такую же или более высокую производительность, чем GeForce RTX 2080 Ti, и в среднем в 1,6 более высокую производительность, чем GeForce RTX 2070.