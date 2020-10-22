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Новые процессоры AMD Ryzen серии 5000 поступят в продажу 5 ноября. Компания подготовила 4 модели с количеством ядер от 6 до 16. Сообщество возлагало большие надежды на то, что представили микроархитектуры Zen3 покорят частоты 5 ГГц, но AMD не хватило 100 МГц, чтобы достичь заветной цифры.

Однако, как отмечалось, 5 ГГц — это не проблема для новых процессоров. Флагман линейки, 16-ядерный Ryzen 9 5950X, официально способен повышать частоту до 4,9 ГГц, но для многих экземпляров это не предел. На данный момент у AMD не так много отборных чипов, чтобы устанавливать для всех процессоров пиковую частоту 5 ГГц. Но можно утверждать, что небольшой разгон до 5 ГГц будет доступен большинству покупателей.

*Ryzen 5 5600X DDR4-2133 Источник: @TUM_APISAK анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

На данный момент новые процессоры Ryzen серии 5000 активно появляются в базах данных различных бенчмарков. Отметились практически все представители новой линейки Vermeer и среди результатов можно найти данные для процессоров, работающих на повышенных частотах. Как отмечают различные технические специалисты, реальный буст новых процессоров гораздо выше — пиковые частоты превышают заявленные до 140 МГц, что позволяет Ryzen 9 5950X перешагнуть заветный частотный уровень в 5 ГГц.

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Вероятно, эти частоты достигнуты без применения Precision Boost Override (PBO), активация которого позволит еще больше увеличить их пиковые значения.