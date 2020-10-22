Буст процессоров Ryzen 5000 может быть до 140 МГц выше заявленного
В базе данных бенчмарков процессоры AMD Ryzen 5000 показывают до 140 МГц более высокие пиковые частоты
Новые процессоры AMD Ryzen серии 5000 поступят в продажу 5 ноября. Компания подготовила 4 модели с количеством ядер от 6 до 16. Сообщество возлагало большие надежды на то, что представили микроархитектуры Zen3 покорят частоты 5 ГГц, но AMD не хватило 100 МГц, чтобы достичь заветной цифры.
реклама
Однако, как отмечалось, 5 ГГц — это не проблема для новых процессоров. Флагман линейки, 16-ядерный Ryzen 9 5950X, официально способен повышать частоту до 4,9 ГГц, но для многих экземпляров это не предел. На данный момент у AMD не так много отборных чипов, чтобы устанавливать для всех процессоров пиковую частоту 5 ГГц. Но можно утверждать, что небольшой разгон до 5 ГГц будет доступен большинству покупателей.
На данный момент новые процессоры Ryzen серии 5000 активно появляются в базах данных различных бенчмарков. Отметились практически все представители новой линейки Vermeer и среди результатов можно найти данные для процессоров, работающих на повышенных частотах. Как отмечают различные технические специалисты, реальный буст новых процессоров гораздо выше — пиковые частоты превышают заявленные до 140 МГц, что позволяет Ryzen 9 5950X перешагнуть заветный частотный уровень в 5 ГГц.
реклама
Вероятно, эти частоты достигнуты без применения Precision Boost Override (PBO), активация которого позволит еще больше увеличить их пиковые значения.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила