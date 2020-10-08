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Несколько часов назад к великой радости компьютерного сообщества AMD явила миру новое поколение своих настольных процессоров, в основу которых легла архитектура Zen 3. Всего было представлено четыре новых модели, при этом флагманский CPU в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X продемонстрировал наиболее высокую тактовую частоту в максимальном режиме — 4,9 ГГц.

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Источник изображения: AMD

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Как оказалось, AMD могла замахнуться и на большее, позволив своим продуктам покорить планку в 5 ГГц, однако специалисты «красной команды» решили не испытывать судьбу: по словам технического директора компании Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), которые приводит редактор сайта Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), в угоду большей доступности было принято решение остановиться на достигнутом.

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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

Впрочем, данный шаг может быть заделом на будущее — вполне вероятно, что компания позволит процессорам Ryzen 5000 достигнуть заветных 5 ГГц, однако в составе обновлённой линейки с припиской XT, естественно, при условии её выхода.

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Стоит напомнить, что первые модели настольных процессоров Ryzen 5000 появятся в продаже уже в следующем месяце, а именно 5 ноября.