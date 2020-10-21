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В ранее появлявшейся информации о жизненном цикле видеокарт AMD текущего поколения, Radeon RX серии 5000, сообщалось, что модели на базе графического чипа Navi 10 будут производиться еще какое-то время, предположительно до конца первого квартала 2021 года. В отличие от NVIDIA, которая свернула производство своих видеокарт RTX 20-серии перед запуском Ampere, AMD не так спешит с завершением производства своих видеокарт.

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Возможные причины этого обнаружил @KOMACHI_ENSAKA в коде обновлений для драйверов Linux. Специалисту удалось найти упоминание графического чипа Navi10 blockchain SKU. Название явно намекает на известную современную финансовую технологию. Есть вероятность того, что графический чип Navi 10 станет основой специальных версий видеокарт, предназначенных для майнинга.

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Как отмечает @KOMACHI_ENSAKA, в Navi10 blockchain SKU не будет поддерживаться вывод изображения, блоки DCE (Diplay Core Engine) и VCN (Video Core Next) будут отключены.

Таким образом, AMD может решить сразу несколько задач: реализовать остатки графических чипов текущего поколения в ограниченной серии видеокарт для майнинга, а также отвлечь майнеров от видеокарт новой линейки Radeon RX 6000.