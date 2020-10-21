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Экземпляры видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 уже находятся у партнеров компании. Как только партнеры получили доступ к образцам новых видеокарт, в сети начали активно распространяться слухи об их характеристиках. Многое остается в секрете, но основные параметры представителей семейства Big Navi уже опубликованы.

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Вчера компьютерный портал igorsLAB поделился данными об энергопотреблении старших графических чипов Navi 21. Представленные данные были основаны на параметрах, заложенных в BIOS партнерских видеокарт. Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), автор и создатель igorsLAB, получил образцы BIOS партнерской AMD Radeon RX 6800XT (предположительно, от Sapphire), что позволило раскрыть некоторые подробности.

Валлоссек отмечает, что ему известно гораздо больше информации, но он не будет ее раскрывать. Последнее, чем решил поделиться специалист, это параметры заложенные в PowerPlayTables партнерских BIOS.

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Из опубликованных снимков видны параметры Overdrive Limits, заложенные в Wattman:

максимальное увеличение TGP (суммарное энергопотребление графического чипа, подсистемы питания и видеопамяти) составляет 15%

максимальная частота графического процессора ограничена 2800 МГц, конечно, не стоит надеяться на достижение этой частоты без экстремального охлаждения

напряжение питания графического процессора составляет 1,15 В, что, как отмечает Валлоссек, уже не мало

лимит энергопотребления графического процессора 255 Вт

Эти характеристики заложены в BIOS партнерской видеокарты с пиковой частотой графического чипа 2577 МГц. При этом ожидаемая Boost частота должна находиться на уровне от 2,3 до 2,4 ГГц. Игровая частота при высокой нагрузке должна находиться в пределах от 2,1 до 2,3 ГГц.

максимальная температура графического чипа установлена на отметке 95°C, к этой температурной точке привязана максимальная скорость вращения вентилятора 3300 RPM

режим с остановкой вентиляторов привязан к диапазону температур от 55°C до 70°C

частота видеопамяти — 1000 МГц, что дает эффективную частоту для GDDR6 16 ГГц

максимальная эффективная частота видеопамяти ограничена 17,2 ГГц

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Источник: igorsLAB