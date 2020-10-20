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Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Известный немецкий специалист на основе технических спецификаций AMD подробно объяснил, какой уровень энергопотребления ожидается у грядущей линейки видеокарт Radeon RX 6000.

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Несколько дней назад в сети появились первые данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000. Впервые информация была представлена Патриком Шуром (англ. Patrick Schur), известным техническим энтузиастом и инженером программистом. На своей странице в twitter @patrickschur_ Патрик Шур сообщил, что TGP (Total Graphics Power) для референсной видеокарты на базе графического чипа NAVI21 XT составит 255 Вт. Максимальный TGP, вероятно, предельно возможный для платы, не превысит 290 Вт. В свою очередь TGP для видеокарты на базе NAVI21 XL составит 220 Вт.

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Редактор компьютерного портала igorslab, Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), признался, что также получил информацию о новых графических чипах, но сдержался от публикации в первые дни, чтобы все проверить. Валлоссек обращает внимание на то, что TGP это энергопотребление не всей видеокарты — в случае с AMD параметр TGP указывает на суммарное энергопотребление графического чипа и видеопамяти. Энергопотребление всей видеокарты в терминологии AMD называется Total/Typical Board Power или TBP.

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Далее специалист проводит ряд расчетов, основанных на известных ему данных и ряде предположений. В результате Валлоссек демонстрирует, что суммарное энергопотребление всей видеокарты на базе NAVI21 XT составит 320 Вт. Это значение соответствует референсному варианту от AMD. Энергопотребление разогнанных вариантов от партнеров может составить 355 Вт. Видеокарты на базе NAVI21 XL будут менее требовательны к источнику питания. Для них TBP составит 290 Вт.

Также Валлоссек раскрыл несколько секретов:

  • Чипы памяти Samsung 16 ГБ/с получат только 16 ГБ видеокарты с 8 чипами. Двухстороннего расположения чипов, с большой вероятностью, не будет — этот вывод сделан специалистом на базе показателей энергопотребления видеопамяти из технических спецификаций AMD.
  • В день запуска новых видеокарт на сайте igorslab.de появится обновленная версия MorePowerTool для разгона Radeon RX 6000. Валлоссек обладает данными с нужными регистрами и они будут интегрированы в утилиту в скором времени.
  • Первые модели видеокарт от сторонних производителей появятся уже в середине ноября. Их будет не много, но больших проблем с производством и поставками возникнуть не должно. По сравнению с NVIDIA, у AMD проще конструкция печатной платы и проще производство.
  • Производительность тестовых видеокарт, находящихся у партнеров, жестко ограничена драйверами AMD, поэтому появления информации о реальной производительности новой линейки можно не ожидать до релиза.

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Источник: igorslab

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amd radeon radeon rx 6000 amd radeon rdna2 bignavi amd radeon rx 6000
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Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Jack Reacher
12:18
что за бред вы написали простите ?
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Юра Репченко
12:18
У AMD TDP и цена производства будет меньше. Всё таки финт с шиной И L3 гениален. За это Лизу Су и любим.
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Inttz
12:16
Я сейчас пересчитал,получилось 490,счас ещё раз пересчитаю,я же энтузиаст
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Tempestus Scion
12:13
Эпично ты обосрался с сокетом, олух.
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dimkahon
12:12
И тут же налетели покрасневшие неистовые минусаторы)))
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
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