Sony рассказала о безопасности применения жидкого металла в PS5 и адаптивном управлении вентилятором
Некоторые пользователи были обеспокоены возможным пагубным взаимодействием жидкого металла и компонентов системы охлаждения PlayStation 5. Также сообщество волнует вопрос об уровне шума, создаваемом массивным вентилятором.
Компания Sony в начале октября показала внутреннее строение своей новой консоли PlayStation 5. На опубликованном видео Ясухиро Отори (англ. Yasuhiro Otori), директор отдела проектирования, полностью разобрал игровую консоль и продемонстрировал все ее основные компоненты. Японскому порталу 4gamer удалось взять у господина Отори интервью, в котором он раскрыл больше подробностей об особенностях работы PlayStation 5.
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Конечно, интервьюер решил уточнить ряд вопросов, касающихся системы охлаждения. Многих заинтересовало применение в качестве термоинтерфейса жидкого металла. Пользователи, знакомые со сплавами на основе галлия, знают, что жидкий металл нельзя использовать с алюминием и медью, но из этих металлов сделаны элементы системы охлаждения. Как Sony решила эти проблемы?
В случае с PS5 беспокоиться не стоит, медный блок, который контактирует с чипом консоли через слой жидкого металла, покрыт серебром для защиты от прямого контакта меди с галлием.
Также интересной особенностью охлаждения является система управления скоростью вентилятора. Для управления используется алгоритм, который анализирует показания с четырех температурных датчиков. Один из них установлен в чипе, остальные в разных точках платы. Алгоритм управления будет корректироваться и обновляться — Sony планирует изучать и анализировать зависимость нагрева консоли от нагрузки, создаваемой различными играми, и адаптировать алгоритм управления вентилятором.
Интересные детали, но, к сожалению, реальных данных о нагреве PlayStation 5 пока не появилось. Конкурент в лице Microsoft уже на прошлой неделе разрешил публиковать данные о температурном режиме своей игровой консоли Xbox Series X.
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