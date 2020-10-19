Объемы поставок GeForce RTX 3070 остаются низкими — дефицит NVIDIA Ampere может сохраниться
Претендент на звание народной видеокарты, GeForce RTX 3070, может оказаться в дефиците, как и старшие модели Ampere
NVIDIA перенесла начало продаж видеокарт GeForce RTX 3070 на 29 октября, объясняя это желанием подготовить больше видеокарт для покупателей и избежать дефицита. Но, как сообщает портал VideoCardz, пока увеличения объема поставок не наблюдается. Эти выводы авторы оригинальной новости сделали на базе статистических данных датского ритейлера Proshop, который предоставляет статистику по объему доступных на складе моделей GeForce RTX 3070 и объему ближайших поставок.
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В первую неделю октября компания Proshop сообщала о наличии только 20 единиц GeForce RTX 3070 на складе. Через 12 дней ситуация стала не намного лучше. Согласно последнему отчету, ритейлер получил 106 видеокарт и еще 140 находятся в пути. Это намного меньше объема заказа, в котором в общей совокупности присутствует 4280 видеокарт GeForce RTX 3070 от различных производителей.
Это может быть связано с китайской праздничной «золотой неделей». Не похоже, что запланированное количество GeForce RTX 3070 будет поставлено на склад к началу продаж.
С чем реально связаны проблемы поставок остается неизвестным. С учетом слухов о переносе производства чипов NVIDIA на мощности TSMC, можно предположить о серьезно ограниченных производственных возможностях Samsung. Покупателям остается набраться терпения и ждать нормализации поставок. Кроме этого, 28 октября AMD представит новые видеокарты Radeon RX серии 6000. Если компания сможет избежать проблем конкурента, то это станет ее серьезным преимуществом в борьбе за объемы продаж.
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