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Графический чип NAVI21 может получить только три модификации
Ранее сообщалось о четырех версиях чипа. Новая информация указывает на то, что NAVI21 потерял две старые модификации и получил одну новую взамен.

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AMD тщательно скрывала характеристики своих новейших видеокарт Radeon RX серии 6000 долгое время. Но как только тестовые образцы начали поступать в испытательные лаборатории и отправляться партнерам, информация начала активно просачиваться в интернет. Поэтому ближайшая неделя перед презентацией обещает быть интересной в плане появление новых деталей о грядущих видеокартах.

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Новые уточнения поступают от энтузиаста Yuko Yoshida @KittyYYuko, который сообщает, что AMD может представить 28 октября видеокарты на базе графического чипа NAVI21 и NAVI22. Видеокарты на базе старшего чипа NAVI21 — это модели с массивной трех-вентиляторной системой охлаждения. Модели на базе NAVI22 — меньшие варианты. Фотографии и рендеры этих видеокарт AMD официально демонстрировала некоторое время назад.

Источник изображения: @KittyYYuko
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Также появились уточнения по поводу версий старшего чипа NAVI21. Из четырех первоначальных вариантов XTX, XT, XL, XLE осталось только два: XT и XL. К ним присоединился новый вариант исполнения XTL. Учитывая информацию о физическом наличии в NAVI21 80 вычислительных блоков CU, можно предположить, что три вариации чипа NAVI21 получат 80, 72 и 64 CU. Этот ряд продолжат видеокарты на базе NAVI22 с 40 CU, и, возможно, 36 CU. Далее на рынке появятся модели на базе NAVI23 с количеством CU не превышающим 32.

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