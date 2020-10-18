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Вчера появилась первая информация о частотах графического чипа NAVI21, который станет основой высокопроизводительных решений в линейке видеокарт AMD Radeon RX серии 6000. От партнеров AMD просочилась информация о тактовых частотах, достигающих 2410 МГц.

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Этому частотному уровню приписывалось соответствие игровому режиму, что внесло некоторую путаницу. Спецификации видеокарт AMD первого поколения RDNA включают три частотных уровня для графического чипа: базовый, игровой и турбо. Упоминание 2410 МГц для игрового режима позволяло предположить, что это еще не максимум, но новая информация, появившаяся сегодня, вносит правки в первоначально обнадеживающие данные.

Как утверждает @_rogame, озвученная вчера частота является не игровой, а максимальной частотой буста. При этом разрыв между частотными уровнями графического чипа NAVI21 достаточно высок — игровая частота и базовая частота существенно ниже. Энтузиаст приводит данные для двух версий чипа NAVI21, XT и XL, уточняя, что финальные частоты видеокарт партнеров ближе к верхней границе диапазона, а референсных моделей AMD — к нижней.

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Теперь все не так хорошо, как было. Базовые частоты графического чипа сильно занижены и находятся на уровне видеокарт RDNA первого поколения. Игровая частота близка к пиковым частотам RDNA, а турбо частоты уже гораздо выше, но только в случае с XT версией чипа. Очевидно, что при таком широком диапазоне рабочих частот, итоговая производительность будет серьезно зависеть от алгоритма их регулирования, возможностей подсистемы питания и охлаждения.