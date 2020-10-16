AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
Пока многие обсуждают возможность появления процессоров Zen3 с турбо-частотой 5 ГГц, 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X уже штурмует тестовый пакет Geekbench с частотами, превышающими 6 ГГц.
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Известный энтузиаст APISAK опубликовал в своем twitter @TUM_APISAK свежие находки в базе данных тестового пакета Geekbench. Специалисту удалось обнаружить два очень интересных результата процессоров Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 5950X, которые были разогнаны до внушительных частот.
AMD Ryzen 9 3900X отметился в базе данных на частоте 5,89 ГГц, набрав 1696 и 15830 баллов. Инженерный образец Ryzen 9 5950X, фигурирующий в базе данных как AMD Eng Sample: 100-000000059-37_46/35, отметился на частоте 6,022 ГГц, набрав внушительные 2022 и 17877 балла в однопоточном и многопоточном тесте соответственно. Прирост однопоточной производительности относительно предыдущего поколения составляет примерно 19%, что и было обещано компанией AMD на официальной презентации новых процессоров.
Также интересно, что оба процессора были протестированы на системах iMacPro 1.1 под управлением macOS. К сожалению, невозможно узнать рабочее напряжение.
Ссылка на информацию в базе данных Ryzen 9 5950X.
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