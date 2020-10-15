AMD рекомедует использовать с процессорами Ryzen 5000 Zen3 оперативную память DDR4-4000
Технический ресурс Wccftech со ссылкой на турецкий сайт technopat опубликовал слайд из презентации компании AMD, который демонстрирует ключевые особенности работы процессоров Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen3 с оперативной памятью. В соответствии с представленной информацией, новые процессоры обеспечат отличную совместимость с высокоскоростными модулями памяти DDR4.
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На слайде приводятся известные детали взаимосвязи трех внутренних тактовых частот процессоров AMD Ryzen. Кратко:
- Infinity Fabric Clock (FCLK) определяет скорость взаимодействия ядер процессора между чиплетами и контроллером ввода-вывода;
- Memory Controller (UCLK) определяет скорость работы контроллера памяти;
- Memory Clock (MCLK) является базовой частотой работы памяти.
Все три тактовых частоты устанавливаются в соотношении 1:1:1 и зависят от частоты работы памяти. Например, если эффективная частота памяти DDR4 составляет 3600 МГц, то ее базовая частота составит 1800 МГц и все остальные частоты FCLK и UCLK будут ограничены 1800 МГц.
В презентации AMD указывает, что DDR4–4000 станет оптимальным выбором для всех настольных процессоров AMD Ryzen серии 5000, тогда как DDR4-3800 будет лучшим выбором для всех настольных процессоров AMD Ryzen серии 3000. Это означает, что новые процессоры Ryzen будут без проблем работать с частотой Infinity Fabric 2 ГГц.
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