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Sony опубликовала видео, демонстрирующее пользовательский интерфейс игровой консоли PlayStation 5 и рассказала о его ключевых особенностях. В демонстрации отмечается высокая скорость загрузки PlayStation 5, удобство перемещения по разделам и богатые возможности использования внутриигрового оверлея.

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Пользователь моментально возвращается в игру из режима ожидания на то место, где он остановил похождение. Центр управления PlayStation 5 обладает карточным интерфейсом. Он доступен сразу после выхода из режима ожидания, также к нему всегда можно перейти по нажатию кнопки.

В центре управления собраны все доступные функции. Карточки позволяют осуществить быстрый переход к различным разделам. Пользователю доступны последние новости с любимыми подписками, материалы по текущей игре и различные инструменты.

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Основное внимание уделяется разделу «События». В нем происходит отслеживание игрового прогресса и предоставление пользователю подробной информации о заданиях и достижениях. Система подскажет, сколько времени потребуется на прохождение, позволит моментально переместиться к нужному событию и при необходимости поможет пользователю пройти уровень или получить достижение. В систему встроена подробная справка с текстовыми и видеоматериалами, доступная для активных участников PlayStation Plus — игроку не потребуется искать подсказки в интернете, все уже будет собрано в этой системе. Для удобства подсказки выводятся в виде оверлея, чтобы игрок не отвлекался, переключаясь между окнами.

В целом все ключевые функции могут быть вызваны в виде внутриигрового оверлея. Пользователь может вывести живой чат с друзьями на экран или общаться через микрофон, встроенный в геймпад. Каждый пользователь может стримить игровой процесс или просматривать чужой стрим в оверлее, объединяться с друзьями в группы и проходить игры совместно.

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Переключение между играми осуществляется моментально. Друзья пригласили вас в другую игру, чтобы сделать совместный снимок? Одна секунда и вы уже присоединились к ним. Снимки можно редактировать и публиковать на сторонние сервисы, сопровождая их комментариями.

Домашний экран консоли получил плиточный интерфейс. Каждая игра со всеми дополнительными материалами обладает полной интеграцией в домашний интерфейс. Новый раздел Explore соберет все игры, последние новости PlayStation, рекомендации, каналы сообществ и другую информацию воедино. К сожалению, этот режим будет доступен на запуске только в США. Магазин PlayStation теперь полностью интегрирован в интерфейс. Взаимодействие с магазином стало проще за счет персонализации и скорости работы.

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