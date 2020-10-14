На Aliexpress продается материнская плата на базе гибридного чипа AMD с производительностью Xbox One
В продаже на Aliexpress замечена довольно интересная материнская плата, которая оснащена 8-ядерным APU компании AMD с интегрированной графикой Radeon. Чип, распаянный на плате, внешне очень похож на чип игровой консоли Xbox One и схож с ним по характеристикам.
реклама
Чип, распаянный на материнской плате, является гибридным процессором AMD A9-9820 основанным на ядрах Excavator и встроенной графике Radeon R7, которые на данный момент слабо актуальны. Согласно описанию на торговой площадке, APU A9-9820 имеет 8 ядер и тактовую частоту 2,35 ГГц.
Графическая система основана на интегрированной видеокарте Radeon R7 350, которая получила 8 вычислительных блоков с 512 потоковыми процессорами. Тактовая частота графического процессора не уточняется. По сравнению с SoC игровой консоли Xbox One, представленный чип обладает более производительными процессорными ядрами, но графикой с меньшим количеством вычислительных блоков.
Другие характеристики материнской платы включают четыре слота DDR3 DIMM, которые предполагают двухканальный интерфейс памяти. Присутствуют четыре порта SATA III, один интерфейс M.2 и один слот PCIe 3.0 x1. На задней панели ввода-вывода присутствуют: порт Gigabit Ethernet LAN, аудиоразъемы, видеовыход HDMI, порты USB 2.0 и 3.0. Стоимость материнской платы близка к 10000 рублей. За эти деньги плата может заинтересовать только коллекционеров.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила