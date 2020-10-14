Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вторая в этом году конференция NVIDIA GPU Technology Conference завершилась. Компания представила ряд интересных продуктов, среди которых были профессиональные видеокарты для обработки графики и ускорения вычислений на базе графической архитектуры Ampere — RTX A6000 и A40.

реклама

Пользователи сразу заметили отсутствие бренда Quadro, но, видимо, на тот момент причина этого не была окончательно известна. Теперь, как сообщает портал AnandTech, NVIDIA подтвердила, что бренд Quadro уйдет с рынка, и, как многие подозревали, это во многом связано с пересечением и постепенным объединением сфер обработки графики и вычислений.

Бренд Quadro упрощается и постепенно уйдет с рынка. В дальнейшем всем профессиональным решениям будут присвоены безбрендовые наименования. Увеличивающееся перекрытие в линейках профессиональных карт для визуализации и вычислительных карт привело к необходимости слияния этих модельных линеек, которые все больше совпадали по функциональности и стоимости.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

NVIDIA стремится создать единый бренд, который охватит оба рынка, отражая гибкость графических решений компании. В то же время это позволит сократить количество дублирующих моделей.