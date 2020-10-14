NVIDIA отказывается от бренда Quadro и объединяет решения для обработки графики и вычислений
Вторая в этом году конференция NVIDIA GPU Technology Conference завершилась. Компания представила ряд интересных продуктов, среди которых были профессиональные видеокарты для обработки графики и ускорения вычислений на базе графической архитектуры Ampere — RTX A6000 и A40.
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Пользователи сразу заметили отсутствие бренда Quadro, но, видимо, на тот момент причина этого не была окончательно известна. Теперь, как сообщает портал AnandTech, NVIDIA подтвердила, что бренд Quadro уйдет с рынка, и, как многие подозревали, это во многом связано с пересечением и постепенным объединением сфер обработки графики и вычислений.
Бренд Quadro упрощается и постепенно уйдет с рынка. В дальнейшем всем профессиональным решениям будут присвоены безбрендовые наименования. Увеличивающееся перекрытие в линейках профессиональных карт для визуализации и вычислительных карт привело к необходимости слияния этих модельных линеек, которые все больше совпадали по функциональности и стоимости.
NVIDIA стремится создать единый бренд, который охватит оба рынка, отражая гибкость графических решений компании. В то же время это позволит сократить количество дублирующих моделей.
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