Эксклюзивная материнская плата ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM появилась на первых фотографиях
Портал VideoCardz опубликовал фотографию эксклюзивной версии материнской платы ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM, которая будет оснащаться водоблоком, выполненным в необычном дизайне. Как отмечает портал, дизайн материнской платы вдохновлен японским аниме о гигантских роботах гуманоидах GUNDAM. Цветовая схема водоблока непривычна для продуктов ASUS. Раскраска сочетает синий, красный, желтый и белый цвет.
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Предустановленный водоблок моноблочной конструкции охлаждает процессор, элементы VRM и чипсет. В компоновке печатной платы не наблюдается изменений. Неизвестна судьба специального OLED-экрана, вероятно им является черная фигура неправильной геометрической формы, располагающаяся над слотом M2. Но на данный момент нельзя точно об этом утверждать. Водоблок выполнен компанией EK Water Blocks и не похож на стандартные предлагаемые ей решения для материнских плат Z490.
Вероятно, ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM станет коллекционным экземпляром, который будет выпущен ограниченным тиражом. Неизвестно, будет ли материнская плата доступна для приобретения в других странах. Вполне вероятно, что будет, но без эксклюзивной раскраски GUNDAM.
Позже стало известно, что компания ASUS готовит целую продуктовую линейку под брендом GUNDAM. В нее войдет множество устройств и аксессуаров. Бренд будет разделен на две серии с разным цветовым исполнением. В одной из серий все устройства будут выполнены преимущественно в белом цвете с серебристыми, красными, синими и желтыми элементами. Вторая серия будет выполнена преимущественно в красном цвете.
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