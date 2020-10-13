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Эксклюзивная материнская плата ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM появилась на первых фотографиях

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Портал VideoCardz опубликовал фотографию эксклюзивной версии материнской платы ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM, которая будет оснащаться водоблоком, выполненным в необычном дизайне. Как отмечает портал, дизайн материнской платы вдохновлен японским аниме о гигантских роботах гуманоидах GUNDAM. Цветовая схема водоблока непривычна для продуктов ASUS. Раскраска сочетает синий, красный, желтый и белый цвет.

Источник изображения: asus.com

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Предустановленный водоблок моноблочной конструкции охлаждает процессор, элементы VRM и чипсет. В компоновке печатной платы не наблюдается изменений. Неизвестна судьба специального OLED-экрана, вероятно им является черная фигура неправильной геометрической формы, располагающаяся над слотом M2. Но на данный момент нельзя точно об этом утверждать. Водоблок выполнен компанией EK Water Blocks и не похож на стандартные предлагаемые ей решения для материнских плат Z490.

Источник изображения: videocardz.com

Вероятно, ASUS ROG Maximus XII Extreme GUNDAM станет коллекционным экземпляром, который будет выпущен ограниченным тиражом. Неизвестно, будет ли материнская плата доступна для приобретения в других странах. Вполне вероятно, что будет, но без эксклюзивной раскраски GUNDAM.

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Позже стало известно, что компания ASUS готовит целую продуктовую линейку под брендом GUNDAM. В нее войдет множество устройств и аксессуаров. Бренд будет разделен на две серии с разным цветовым исполнением. В одной из серий все устройства будут выполнены преимущественно в белом цвете с серебристыми, красными, синими и желтыми элементами. Вторая серия будет выполнена преимущественно в красном цвете.

Источник изображения: @9550pro
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