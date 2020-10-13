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Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000

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Компания ASUS не планирует внедрять поддержку процессоров AMD Ryzen серии 5000 в материнских платах, основанных на чипсете X470, поддержку получат только модели на базе наборов системной логики X570 и B550. Эти удручающие новости поступили от одного из пользователей портала reddit, который получил официальный ответ от отдела поддержки клиентов компании ASUS.

Источник изображения: @AMDRyzen

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Пользователь портала Reddit, зарегистрированный под псевдонимом Eroji, заявил, что получил официальный ответ от ASUS о поддержке новейших процессоров на материнской плате ASUS ROG Crosshair VII HERO. В своем ответе ASUS сообщила, что, по данным инженеров компании, у них нет планов относительно поддержки процессора Ryzen 9 5900X в Crosshair VII HERO. Представитель компании посоветовал пользователю приобрести материнскую плату на базе чипсета X570 или B550, которая будет поддерживать процессоры Ryzen серии 5000.

Источник изображения: Reddit u/Eroji

Компания AMD ранее заявляла о поддержке новых процессоров Zen3 на материнских платах серии 400 (X470 и B450), предоставив своим партнерам необходимый код для включения поддержки в BIOS, поэтому остается надеяться, что ASUS все-таки обновит свои платы спустя какое-то время после начала продаж новых процессоров Ryzen. Отсутствие поддержки на материнских платах премиального бренда компании, Republic of Gamers, может негативно сказаться на доверии покупателей к бренду и компании в целом.

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Теги

amd asus rog x570 b550 b450 x470 republic of gamers
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Leshiy2371
11:25
Тру Спирит 140БВ - 167мм. IH4600 - 157mm IH-2 Towers - 161mm Но при этом Тру Спирит легко встает в корпус,где ограничение 168мм(СМ 690 Адвансед / Гелид Дарк Форс).Такш норм.
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omoikane
11:24
С учетом что стим опаздывает так на годик другой от реальных данных :D У меня тоже 4к да и не только у меня тут. В принципе и 3440х1440 тоже неплохую нагрузку дает, а таких моников еще больше.
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Gunnar
11:23
Не разбираюсь в сортах говна, каюсь.
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
sumrack
11:20
ждут чего-то)))
Некоторые материнские платы 400-й серии будут несовместимы с мощными процессорами Ryzen 5000 – ASUS Crosshair VII HERO на Х470 не поддерживает 12-ядерный Ryzen 9 5900X
Ahmed
11:20
А че до сих пор не поставили то? Работяги, работнечки...
Некоторые материнские платы 400-й серии будут несовместимы с мощными процессорами Ryzen 5000 – ASUS Crosshair VII HERO на Х470 не поддерживает 12-ядерный Ryzen 9 5900X
Kopcheniy
11:20
Причем ссучились на обеих фронтах: У синих в платах на Z490 не установили нужных компонентов для реализации PCI-E 4.0, а у красных, получается, не хотят обновлять биосы. Это грозит репутационными п...
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Leshiy2371
11:18
В прошлом июне видел новый,нераспакованный на Авито.Но его уже давно продали.Цена была 2000р.
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
Ahmed
11:18
Кто-то точно недавно усирался, что ради имиджа запилят)))
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Svarr51
11:16
Ну да. Для 4й серии будет в следующем году, а для 3й полагаю даже заморачиваться никто не будет. Пора ей на свалку истории. Хотя в целом они и так долгожители. Ну и 3900 можно воткнуть )
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
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