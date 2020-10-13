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Компания ASUS не планирует внедрять поддержку процессоров AMD Ryzen серии 5000 в материнских платах, основанных на чипсете X470, поддержку получат только модели на базе наборов системной логики X570 и B550. Эти удручающие новости поступили от одного из пользователей портала reddit, который получил официальный ответ от отдела поддержки клиентов компании ASUS.

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Пользователь портала Reddit, зарегистрированный под псевдонимом Eroji, заявил, что получил официальный ответ от ASUS о поддержке новейших процессоров на материнской плате ASUS ROG Crosshair VII HERO. В своем ответе ASUS сообщила, что, по данным инженеров компании, у них нет планов относительно поддержки процессора Ryzen 9 5900X в Crosshair VII HERO. Представитель компании посоветовал пользователю приобрести материнскую плату на базе чипсета X570 или B550, которая будет поддерживать процессоры Ryzen серии 5000.

Компания AMD ранее заявляла о поддержке новых процессоров Zen3 на материнских платах серии 400 (X470 и B450), предоставив своим партнерам необходимый код для включения поддержки в BIOS, поэтому остается надеяться, что ASUS все-таки обновит свои платы спустя какое-то время после начала продаж новых процессоров Ryzen. Отсутствие поддержки на материнских платах премиального бренда компании, Republic of Gamers, может негативно сказаться на доверии покупателей к бренду и компании в целом.