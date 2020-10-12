Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Распаковка розничной версии Xbox Series X впервые попала на видео

[ ] для раздела Блоги
3
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несмотря на то, что до старта продаж Xbox Series X остается еще более месяца, игровые приставки нового поколения от Microsoft уже находятся на крупных складах. Это демонстрирует фотография, опубликованная одним из пользователей портала Reddit. Предварительные заказы на Xbox Series X и младшую версию Xbox Series S были открыты 22 сентября и, видимо, чтобы избежать дефицита на старте продаж, Microsoft уже полным ходом отгружает новые консоли.

Источник изображения: Reddit u/thejasonng

реклама

Конечно, нашлись те, кто не упустил возможности изучить новую консоль задолго до старта продаж. Один из пользователей сервиса YouTube, зарегистрированный под псевдонимом Willy Crow, решил порадовать себя заранее и смог каким-то образом раздобыть розничный образец Xbox Series X уже сейчас. К тому же Willy Crow решил поделиться своей радостью с другими и опубликовал небольшое видео распаковки, на котором можно оценить, как Microsoft решила упаковать свою лучшую консоль следующего поколения.

К сожалению, подробно Willy Crow освещать процесс не стал, ограничившись лишь короткой демонстрацией. Консоль упакована в оберточную бумагу и уложена в коробку, защищенную толстыми листами пенопласта. Однако в коробке присутствуют незащищенные зоны и не совсем понятно, предусмотрена ли дополнительная защита для отсека с геймпадом. Так что не стоит надеяться, что упаковка защитит консоль от халатности почтовой службы.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox xbox series x xbox series s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
24
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
145
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
10
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
9
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
40
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
105
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 145
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD официально сообщила о завершении жизненного цикла материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370 – поддержки новых процессоров Ryzen 5000-й серии не будет
129
Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат MIUI 12 на Android 11 до конца 2020 года – список и сроки выхода актуальных прошивок
5
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии значительно ускорили скорость взлома файлов Microsoft Word – в 8 раз быстрее на RTX 3090 – тестирование Tomshardware
11
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – продвинутая 64 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка 30 Вт, ёмкий аккумулятор 5000 мАч и NFC по самой низкой цене с начала продаж
5
Ищем самый оптимальный процессор для RTX 3080 - тест-сравнение самых популярных процессоров AMD и Intel от Ryzen 3600 до Core i9-10900 от канала Testing Games
170
Российская версия MIUI 12 на смартфоны Xiaomi Redmi Note 7/7S, Redmi Note 8/8T, Redmi Note 9S/9 Pro и многие другие не выйдет до декабря – полная информация и сроки
4
Флагманский 8-ядерный Core i9-9900KF рекордно подешевел – лучшая игровая производительность против нового Ryzen 7 5800X по самой низкой цене с начала продаж
37
Уже завтра Microsoft прекратит поддержку одной из версий Windows 10 с миллионами пользователей по всему миру
16
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
90
Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
61
AMD Radeon RX 6000 уступает GeForce RTX 3080 не более 6 процентов — обновленные сравнительные данные Planet 3DNow
99
GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным количеством памяти – 20 Гб и 16 Гб в ответ на Big Navi появятся в продаже уже в декабре
79
Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев
137
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
192
Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
57
Xiaomi выпустила глобальную прошивку MIUI 12 на флагман 2017 года – ссылка на закачку
2
Стоимость Intel Core i7 11-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
141
10 популярных смартфонов HUAWEI получили стабильную EMUI 11 на новой Android 11 – полный список и инструкция для получения обновления
1
Intel готовит бюджетный четырехъядерный Core i3-10100F всего от $80 - конкурент AMD Ryzen 3 3300X Zen 2
60
Фотографии видеочипа с серийной Radeon RX Vega 64 обошлись автору в $15
13

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Собираем недорогой игровой компьютер на Авито — полезные советы
34
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
24
Обзор ультрабюджетного смартфона BQ 5045L Wallet с модулем NFC
48
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 6
51
Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru
38
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
2

Сейчас обсуждают

LoL
20:10
Просто для меня это странные телодвижения вокруг одного уровня производительности, 10700ф хоть частоту немного выше держит, чем 8700, много не выиграешь.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Leshiy2371
20:08
И чо ? Я покупал м/п 2011-3 в Томске,а возврат оформлял уже в своем мухосранске в Кузбассе.Вернули.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
N1ghtwish
20:06
Не, не так, продавать я его буду через ~3мес., а брать буду 5600, а потом 11600KF ;) Через 2 месяца даже БИОСа не будет для моей платы с поддержкой zen3.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Толя Грек
20:05
Замеры перёд эти показали, что Xbox тише
Специалисты сравнили нагрев игровых консолей Microsoft Xbox Series и Sony PlayStation 5
Grotlon
20:05
Скорее AMD просто хочет заработать на нетерпеливых.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
LoL
20:03
Это же стёб))
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Дмитрий
20:02
Но опять же я могу ее также ускорить. Я тот процессор ставлю на мамку которая держит все процессоры, и если надо у меня запас создан для модернизации Я могу любую систему на амд ускорить по тому же пр...
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
N1ghtwish
20:02
8700 и 3600 это уже пройденый этап, хотелось чего-то новенького, я планировал на 10400F досидеть до zen3 и материнку (MSI X470 pro carbon) по этому не стал продавать. Но увидав ценник в 300 бачей и не...
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Arkue
20:02
Это правильный ответ.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Reqder
19:59
Я сомневаюсь что те кто брал матери на чепсете 300 каждый год меняют камни. Зачем вообще бегать за новинками? Пусть допилят сначала а к тому времени можно и взять. Мне пока хватает и 350 чипа там заде...
AMD официально сообщила о завершении жизненного цикла материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370 – поддержки новых процессоров Ryzen 5000-й серии не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем