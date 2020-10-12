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Несмотря на то, что до старта продаж Xbox Series X остается еще более месяца, игровые приставки нового поколения от Microsoft уже находятся на крупных складах. Это демонстрирует фотография, опубликованная одним из пользователей портала Reddit. Предварительные заказы на Xbox Series X и младшую версию Xbox Series S были открыты 22 сентября и, видимо, чтобы избежать дефицита на старте продаж, Microsoft уже полным ходом отгружает новые консоли.

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Конечно, нашлись те, кто не упустил возможности изучить новую консоль задолго до старта продаж. Один из пользователей сервиса YouTube, зарегистрированный под псевдонимом Willy Crow, решил порадовать себя заранее и смог каким-то образом раздобыть розничный образец Xbox Series X уже сейчас. К тому же Willy Crow решил поделиться своей радостью с другими и опубликовал небольшое видео распаковки, на котором можно оценить, как Microsoft решила упаковать свою лучшую консоль следующего поколения.

К сожалению, подробно Willy Crow освещать процесс не стал, ограничившись лишь короткой демонстрацией. Консоль упакована в оберточную бумагу и уложена в коробку, защищенную толстыми листами пенопласта. Однако в коробке присутствуют незащищенные зоны и не совсем понятно, предусмотрена ли дополнительная защита для отсека с геймпадом. Так что не стоит надеяться, что упаковка защитит консоль от халатности почтовой службы.

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