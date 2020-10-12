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Игровые консоли нового поколения от компаний Microsoft и Sony появятся в продаже уже очень скоро — ждать осталось около месяца. Семейство Xbox Series должно поступить в продажу 10 ноября, а PlayStation 5 должна стать доступна в Европе 19 ноября.

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Разработчики Xbox уже опубликовали множество материалов о своих новых игровых консолях. Компания выступила с презентацией на Hot Chips 2020, рассказав об архитектуре Xbox Series X, продемонстрировала конструкцию консолей и уже разослала тестовые экземпляры множеству технологических СМИ. Sony ведет себя несколько скромнее и не раскрывает значительных подробностей о PS5. Только недавно в сети появилось официальное видео разборки консоли с демонстрацией ее компонентов.

Один из специалистов, получив образцы игровых приставок от Microsoft Xbox и Sony, решил провести сравнение уровня нагрева консолей. Это достаточно интересная информация, особенно учитывая различные слухи, приписывающие высокий нагрев игровым приставкам следующего поколения.

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Роберто Серрано (англ. Roberto Serrano) опубликовал в своем twitter @geronimo_73 данные по рабочим температурам Xbox Series X, Series S и PlayStation 5. Уровень нагрева однокристальной системы Xbox Series X и PlayStation 5 оказался приблизительно одинаков. Средняя температура SoC Xbox Series X держалась на уровне 52°C с пиковым значением 62°C (площадь SoC: 360 мм2), у PlayStation 5 результат на пару градусов хуже — 55°C и 65°C соответственно (площадь SoC: 308 мм2). Температуры младшего Xbox Series S ожидаемо ниже — 47°C и 58°C (площадь SoC: 195 мм2). Температура в помещении и подробности тестирования остались неизвестными.

По представленным Роберто Серрано данным нельзя сказать о высоком нагреве консолей, температуры находятся на приемлемом уровне.