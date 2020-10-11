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Компания AMD представила новую линейку процессоров Zen3, независимые тесты производительности которой пока не появились, но, учитывая заявленный 19% прирост IPC, новый 8-ядерный CCX и более высокие пиковые частоты, можно заранее рассчитывать на абсолютное превосходство над процессорами Intel Comet Lake-S.

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Конкурентами Zen3 должны были стать процессоры Intel 12-го поколения Rocket Lake-S, но их выход снова отложен, предположительно, до марта 2021 года. Известно, что Intel заочно проигрывает AMD по количеству ядер — на данный момент нет никакой информации о существовании моделей Rocket Lake-S с количеством ядер больше 8.

Невозможность перехода на новый техпроцесс опять должна внести свои коррективы в тактовые частоты, которые будут занижены на базовом уровне для достижения приемлемого тепловыделения. В данном случае Intel остается усиливать конкуренцию в среднем сегменте и выстраивать грамотную ценовую политику.

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По информации технического блогера @OneRaichu, стоимость процессоров Intel Core i5 и Core i7 12-го поколения не превысит $400. Модели Intel Core i5 сохранят конфигурацию ядер/потоков 6/12 и будут стоить дешевле $300. Стоимость моделей Core i7 (8/16) не должна превзойти $380. Это меньше рекомендованной стоимости первых моделей AMD Ryzen 5000.

AMD, вероятно, повторит трюк с выпуском XT версий процессоров. Подтверждения, что процессоры Ryzen серии 5000 достигают частот 5 ГГц уже приводились, но у компании недостаточно отборных чипов, чтобы представить эти модели сейчас. К выходу Rocket Lake-S наверняка количество нужных чипов будет достаточным, чтобы снизить стоимость стандартной линейки на $50, выпустив по старой рекомендованной цене XT варианты.