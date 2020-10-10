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Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах

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Представители компьютерного портала Overclock3D собрали информацию о ценах на процессоры AMD Ryzen серии 5000 у британских розничных продавцов. Эти процессоры пока недоступны для предварительного заказа — AMD официально откроет продажи только 5 ноября.

Источник изображения: @AMDRyzen

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Производитель решил повысить цены на модели своей новой линейки. Ryzen 9 5950X, единственный на данный момент 16-ядерный и 32-поточный процессор AMD Zen3 будет стоить 750 фунтов стерлингов, в то время как Ryzen 9 3950X был доступен по цене 729 фунтов стерлингов на момент старта продаж.

AMD Ryzen 9 5900X с 12 ядрами и 24 потоками будет продаваться по цене 530 фунтов стерлингов, что на 54 фунта больше, чем у 3900X на старте, и на 50 фунтов больше, чем у Matisse Refresh 3900XT. При этом Ryzen 9 3900X поставляется с кулером Wraith Prism, а 5900X не укомплектован стандартной системой охлаждения.

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Новый 8-ядерный и 16-поточный процессор Ryzen 7 5800X стоит в Великобритании 429 фунтов стерлингов, что на 69 фунтов стерлингов дороже Ryzen 7 3800XT, также ожидается, что 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 5600X будет на 60 фунтов стерлингов дороже своего аналога из предыдущей линейки.

Портал VideoCardz представил на основе этих данных наглядную таблицу с ценами на новые процессоры Ryzen 5000 и процессоры Ryzen 3000 предыдущего поколения.

Источник изображений: videocardz.comjimms.fipcdiga.com
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