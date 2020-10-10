Все возможные будущие модели NVIDIA GeForce RTX 30 появились в списке идентификаторов печатных плат
NVIDIA представила основные модели видеокарт GeForce RTX 30 серии. Среди них ультра-производительное решение GeForce RTX 3090 и официальный флагман линейки RTX 3080. Еще одна модель, нацеленная на средний сегмент, GeForce RTX 3070 появится в продаже 29 октября — на следующий день после презентации новейшей линейки видеокарт Radeon RX 6000 от AMD.
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Также известно о работе над улучшенными моделями GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным объемом видеопамяти. Слухи утверждают и о подготовке GeForce RTX 3060 Ti, которая должна укрепить средний сегмент для конкуренции с решениями AMD. Об остальных вариантах мало, что известно, но @momomo_us представил полный список идентификаторов видеокарт NVIDIA Ampere, что позволяет увидеть модели, которые, возможно, будут представлены в будущем.
Кроме известных видеокарт, в списке присутствуют такие модели, как GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 11 ГБ. По мнению портала 3DCenter, эти инженерные образцы так и останутся экспериментальными.
В список попала и GeForce RTX 3070 Ti, но, вероятно, эта модель является обычной RTX 3070 с удвоенной памятью и поскольку изменений в ее графическом процессоре не планируется, то сейчас от суффикса Ti было решено отказаться в пользу наименования GeForce RTX 3070 16G. Мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 MaxQ и первый представитель графического чипа GA106, RTX 3060, должны появиться в начале 2021 года.
Появление Ti моделей на данный момент не запланировано, но к середине 2021 года, когда на производстве появится достаточное количество отбракованных чипов, возможно, анонс моделей Ti или Super произойдет.
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