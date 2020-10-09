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Компания Western Digital представила новое портфолио продуктов WD_BLACK, которое включает три устройства, специально разработанных для любителей игр.

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Add-in-Card

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD

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WD_BLACK SN850 — это первый твердотельный накопитель Western Digital с интерфейсом PCIe 4.0. Модель SN850 оснащена кастомным контроллером WD второго поколения. Скорость линейного чтения SN850 достигает 7 ГБ/с, что позволяет компании вступить в конкурентную борьбу с другими продвинутыми моделями. WD_BLACK SN850 будет доступен как в варианте без дополнительного охлаждения, так и с дополнительным радиатором, оборудованным ненавязчивой подсветкой.

WD_BLACK AN1500 — интересное решение, объединяющее два SSD в RAID-0 массиве и использующее для подключения интерфейс PCIe 3.0 x8. В качестве RAID контроллера используется решение Marvell 88NR2241. Скорости линейного чтения и записи AN1500 достигают 6500 МБ/с и 4100 МБ/с соответственно. Модель доступна в вариантах с суммарным объемом 1 ТБ , 2 ТБ и 4 ТБ, что делает ее интересным выбором для игрового хранилища. Однако на накопителе можно организовать и системный раздел — AN1500 является загрузочным.

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WD_BLACK D50 Game Dock — док-станция для игровых ноутбуков, оборудованных разъемом Thunderbolt 3. Устройство расширяет возможности подключения и предлагает встроенное хранилище объемом 1 ТБ или 2 ТБ со скоростями чтения и записи до 2500…3000 МБ/с.