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Презентация процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen3 состоялась. Производительность новых моделей оказалась поразительной, но сейчас хочется отметить другую часть презентации. Как ожидали многие, AMD приоткрыла завесу тайны над производительностью видеокарт Radeon RX серии 6000 и показала, чего стоит ожидать от новых видеокарт.

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На презентации были озвучены результаты тестирования системы на базе AMD Ryzen 7 5900X и Radeon RX 6000 в трех современных и требовательных играх с максимальными настройками графики и разрешении 4K. В качестве игр были выбраны Borderlands 3 (Badass качество), Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5 (Ultra качество). Все игры использовали графический API DirectX 12.

Стоит отметить, что конкретная модель видеокарты не была раскрыта и фанаты компании AMD могут погрузиться в мечты о том, что представленные данные не являются результатами тестирования флагмана линейки RX 6000. Почему бы и нет? NVIDIA в своей презентации обозначила не GeForce RTX 3090, а RTX 3080 как флагманскую модель. AMD может повторить этот трюк, представив в качестве флагмана условную модель RX 6700 XT, а затем представить свой «свирепый» вариант RX 6900 XT.

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Впечатляющие результаты, которые близки к производительности прямого конкурента в лице GeForce RTX 3080. В различных слухах ранее утверждалось, что флагман NVIDIA — это главная цель AMD Radeon RX 6000 и, видимо, компании удалось подготовить грозное оружие, способное подорвать продажи конкурента. Возможно, руководство NVIDIA смогло понять это и компания с большой скоростью начала подготовку 20 ГБ версии RTX 3080, а дефицит текущих 10 ГБ решений связан не с дефицитом чипов, а с тем, что все чипы GA104 накапливаются для реализации в 20 ГБ версиях видеокарт.

Немецкий портал Planet 3DNow! в своем twitter @planet3dnow уже опубликовал сравнительную таблицу производительности двух поколений видеокарт NVIDIA GeForce и AMD Radeon RX 6000. В соответствии с ней, вариант AMD уступает RTX 3080 до 10%. Но это очень пессимистичная оценка. Например, в тестировании портала thinkcomputers RTX 3080 в Borderlands 3 показала тот же результат — 61 FPS, аналогичная ситуация в тестировании hardwareunboxed, где RTX 3080 показала в Gears of War 5 около 72 FPS. Поэтому можно считать, что AMD удалось создать аналог RTX 3080, однако остается неизвестной производительность в трассировке лучей — ждем следующей конференции, которая состоится 28 октября.