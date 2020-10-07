Стриминговый игровой сервис xCloud появится на ПК и консолях Xbox в составе подписки Game Pass
Сервис облачного гейминга Cloud Gaming (xCloud), входящий в подписку Xbox Game Pass, доступен только на мобильных устройствах. Пользователи недоумевают, почему подписчики Xbox Game Pass на персональных компьютерах (ПК) или консолях Xbox не могут получить доступ к игровому стриминговому сервису.
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Фил Спенсер (англ. Phil Spencer), директор игрового подразделения компании Microsoft, ответил сегодня на этот вопрос в своем twitter, объяснив, что компания планирует сделать облачную потоковую передачу игр возможной на ПК и консолях, но не сейчас. В сообщении отмечается, что потоковая передача игр это отличное дополнение подписки Xbox Game Pass и игроки на ПК и консолях смогут использовать все возможности платформы xCloud также легко, как и владельцы мобильных устройств. План развития xCloud содержит множество задач, но Фил Спенсер не уточняет, на какой позиции в списке находится доступ для владельцев ПК и консолей.
Возможно, на данный момент преимущество отдается мобильным устройствам, поскольку потребность в потоковой передаче игр у этой категории выше, чем у владельцев консолей Xbox и ПК. Однако появление этой функции на ПК даст дополнительное преимущество, позволяя миллионам ноутбуков и других неигровых устройств получить доступ к большой библиотеке Game Pass с выбором из более чем 150 игр.
Сервис Xbox Game Pass Cloud Gaming запущен в сентябре. В первую волну попали 22 страны. К сожалению, Россия в их число не входит, но, возможно доступ откроется позже, во второй волне.
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