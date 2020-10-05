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Несколько дней назад в сети появились снимки интерфейса консоли PlayStation 5. Источник утечки находился в России и язык интерфейса был Русским. Пользователь продемонстрировал несколько снимков, в том числе снимки менеджера встроенного накопителя, что позволило узнать доступный объем для установки игр. Из 825 ГБ пользователю будет доступно только около 625 ГБ. Объем в 200 ГБ, как и на Xbox Series X, будет зарезервирован операционной системой. Также пользователь продемонстрировал несколько снимков геймпада PS5 из набора для разработчиков.

Накануне на форуме 4chan автором предыдущей утечки были опубликованы снимки, косвенно подтверждающие невозможность повторного использования игр на разных консолях PlayStation 5. На приведенном снимке запечатлено сообщение операционной системы PlayStation 5, уведомляющее, что диск не может быть идентифицирован, поскольку уже использовался на другой консоли. Возможно, теперь Sony будет сохранять данные о дисках в своей базе и жестко привязывать их к аккаунту пользователя и даже «железу» определенного экземпляра PS5.

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Если это правда, то вторичный рынок игр для PlayStation 5 ждет конец. Больше пользователи не смогут экономить, перепродавая и обменивая физические копии игр.