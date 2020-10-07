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Подробная карта города Night City из официального коробочного комплекта Cyberpunk 2077 появилась в сети

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Подробная карта города Night City из долгожданной игры Cyberpunk 2077 была опубликована в сети. Как сообщается, это именно та карта, которая будет включена в состав всех физических копий игры. Студия CD Projekt RED ранее опубликовала полный состав коробочных версий игры.

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Кроме плаката, набор будет включать тематические открытки, которые также оказались на опубликованных фотографиях, а также артбук. Цифровой дополнительный контент на диске с Cyberpunk 2077 будет содержать саундтрек, обои для рабочего стола, наклейки и путеводитель по миру Night City.

Источник изображения: Cyberpunk 2077 — Official Game Unboxing Video
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Опубликованная карта позволяет оценить размах города «Найт Сити» и увидеть все его районы. Как отмечает портал VGC, разработчики CD Projekt Red ранее заявляли, что «Найт Сити» в Cyberpunk 2077 будет немного меньше, чем мир предыдущего хита студии — The Witcher 3. Однако мир «Киберпанка» будет более насыщенным и развитым по вертикали, не нужно забывать, что в «Найт Сити» нас ожидает большое количество небоскребов, различных строений и подземных сооружений, которые будут доступны для изучения. Поэтому суммарная площадь доступных пространств не будет серьезно уступать «Ведьмак 3» и другим подобным играм с открытым миром, а насыщение контентом будет гораздо выше — в каждом переулке Night City игрока будут ждать новые приключения. Сейчас самое время понять, куда ходить без предварительной подготовки точно не стоит.

Источник изображений: wccftech.com и pcmrace.com

Виртуальную экскурсию по «Найт Сити» подготовил портал GameSpot. В ней подробно описываются районы города и их банды.

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cd projekt red cyberpunk 2077 cd projekt cd project red
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