В видеопамять NVIDIA GeForce RTX 3090 установили Crysis 3 — игра работает превосходно
Объем памяти видеокарт растет с каждым годом. В нашей памяти еще свежи споры на форумах о выборе между моделями видеокарт с 512 МБ и 1 ГБ, 1 ГБ и 2 ГБ, а на рынке уже присутствуют потребительские игровые модели с объемом памяти 24 ГБ. Новейшая игровая видеокарта от NVIDIA, GeForce RTX 3090, как раз получила такой объем. Скорость памяти и пропускная способность интерфейса PCI-E также существенно выросли. Все это в совокупности способствует рождению в умах энтузиастов безумных идей. Например, а почему бы не использовать видеопамять в качестве обычного накопителя?
реклама
Пользователь twitter @Strife212 решил использовать видеопамять своей GeForce RTX 3090 для установки игры Crysis 3. Для этого он воспользовался специальным программным обеспечением, которое позволило использовать GDDR6X память видеокарты как VRAMDrive. Выделив для игры 15 ГБ, @Strife212 успешно установил Crysis 3 и приступил к его прохождению.
При максимальных настройках графики в разрешении 4K суммарное потребление видеопамяти находилось на уровне около 20,5 ГБ. Со слов @Strife212 игра работает превосходно и загружается очень быстро. К сожалению, пользователь не привел скоростные характеристики памяти и видеозапись игрового процесса.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила