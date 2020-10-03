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AMD готовит гибридные процессоры Ryzen на базе «Зеленых сардин»

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Компания AMD уже удивила сообщество кодовыми названиями видеокарт Radeon RX 6000. Энтузиасты обнаружили в коде драйверов и ядра Linux упоминания семейств видеокарт Sienna Cichlid (семейство цихлид), Navy Flounder (камбаловые) и Dimgrey Cavefish (пещерные рыбы), которые, предположительно, должны соответствовать видеокартам на базе графических чипов NAVI21, NAVI22 и NAVI23 соответственно. Компания серьезно увлеклась рыбной тематикой.

Источник изображения: Fritzchens Fritz

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Не исключено, что среди разработчиков появился заядлый любитель рыб. В очередном обновлении ядра Linux обнаружено упоминание зеленых сардин (Green Sardine). Обновление с сардинами добавлено к части кода, относящейся к гибридным процессорам Renoir.

Источник изображения: coelacanth-dream.com

Не очень понятно, какой наследник APU Renoir станет зеленой сардиной. На данный момент известно, что преемниками Renoir станут гибридные процессоры Lucienne. Следующим поколением APU станет семейство Cezanne. И Lucienne и Cezanne могут появиться в рамках серии Ryzen 5000G. Предполагается, что первые будут представлены моделями 55XX/57XX, а вторые — 56XX/58XX. AMD не может обойтись без путаницы.

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Стоит также отметить, что с большой вероятностью все рыбные названия не являются маркетинговыми, это внутреннее условное наименование, которое не станет финальным именем продукта. Забавно, но инсайдер, известный как @coreteks, в середине июля предсказал появление сардин в линейке AMD, приписывая их к продуктам на базе архитектуры RDNA3.

Источник изображения: @coreteks
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