Acer готовит ультраширокий WQHD монитор Predator X34 S с частотой обновления 200 Гц
Информация о новом мониторе в популярной игровой серии Acer Predator появилась на сайте торговой площадки taobao. Acer Predator X34 S — это 34-дюймовый ультраширокий монитор с изогнутым дисплеем 1900R и IPS матрицей. Разрешение дисплея составляет 3440 на 1440 пикселей, а частота обновления — 200 Гц. Это первая модель, сочетающая такой размер, разрешение и частоту обновления с заявленным временем отклика 0,5 мс (G2G).
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Как отмечает портал tftcentral, исходя из опубликованных на торговой площадке характеристик, можно судить о наличии в мониторе аппаратного модуля NVIDIA G-Sync, поэтому ожидается, что 200 Гц — это частота, полученная в результате разгона, вероятно, современной панели LG Display Nano IPS с заводской частотой обновления 144 Гц.
Статическая контрастность матрицы равна 1000:1, пиковая яркость до 550 кд/м2, цветовое пространство DCI-P3 охвачено на 98%. Монитор получил сертификацию VESA Display HDR400 и поддерживает динамический цветовой диапазон и 10-битную глубину цвета. Заводская калибровка монитора позволила достичь коэффициента точности цвета dE<2. Остальные спецификации на данный момент могут быть неточными.
Появление модели в продаже ожидается в декабре 2020 года, сейчас о доступности и ценах ничего не известно.
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