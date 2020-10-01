Предполагаемый AMD Ryzen 9 5900X обогнал разогнанный до 5,3 ГГц Intel Core i9-10900K в бенчмарке CPU-Z
В сети появились результаты производительности процессора AMD Ryzen 9 5900X во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z. Автор никак не подтвердил наличие инженерного образца процессора Ryzen 9 5900X и не привел каких-либо других доказательств его существования, но структура кодового имени процессора, кода OPN, указанная в CPU-Z, совпадает с другими кодами OPN, опубликованными ранее.
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С большой вероятностью, в ближайшие дни появится дополнительная информация по характеристикам и кодам OPN для других процессоров. Наверняка инсайдеры получат доступ к технической документации за несколько дней до анонса.
Кодовое имя 100-000000061-08 дополняет список известных OPN, но, к сожалению, весь код остается неизвестным и нельзя предположить частотные характеристики процессора.
Вариант с суффиксом «08» может быть более производительной версией 12-ядерного процессора Vermeer с более высокими тактовыми частотами, возможно, это именно та модель, частота которой достигнет 5 ГГц.
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В соответствии с приведенной фотографией, процессор набрал около 653 баллов в однопоточном и около 9482 баллов в многопоточном тесте, опередив своего предшественника в лице Ryzen 9 3900X на 20% и 14% соответственно. По однопоточной производительности процессору удалось обойти разогнанный до 5,3 ГГц Intel Core i9-10900K также не оставив ему шансов в многопоточной производительности.
Предыдущая информация о производительности предполагаемого Ryzen 7 5800X в бенчмарке Ashes of the Singularity намекает на высокую однопоточную производительность — 8-ядерный процессор AMD Zen3 с легкостью справился с 10-ядерным флагманом Comet Lake-S.
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