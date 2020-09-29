Влияние замены конденсаторов на стабильность GeForce RTX 3090 исследовано на примере видеокарты Gigabyte Gaming
Проблемы со стабильностью некоторых моделей видеокарт NVIDIA GeForce 30 серии от сторонних производителей уже ни для кого не являются секретом. Причиной этого, по мнению большинства, является замена производителями двух групп MLCC конденсаторов на более дешевые POSCAP конденсаторы.
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Однако производители так не считают. Компания GIGABYTE в своем ответе на вопросы пользователей заявила, что POSCAP конденсаторы не являются причиной сбоев, все видеокарты изготавливаются в строгом соответствии с предоставленной NVIDIA документацией и проходят предпродажные испытания, которые не выявляют каких-либо неисправностей.
Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом Der8auer, решил проверить, как повлияет на видеокарту замена двух групп POSCAP конденсаторов на MLCC. Специалист отметил, что сам он не сталкивался с нестабильностью или другими неполадками при тестировании новых видеокарт NVIDIA. Эксперимент проводился с видеокартой GIGABYTE RTX 3090 GAMING OC, частота работы графического чипа которой составляла 1755 МГц.
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Без дополнительных манипуляций удалось разогнать видеокарту до 1825 МГц и она сохранила стабильность в 3DMark Time Spy. Повышение частоты еще на 10 МГц приводило к ошибке драйвера спустя некоторое время после начала тестирования. Как выяснилось, ошибка проявлялась при внезапном автоматическом увеличении частоты до 2040…2070 МГц.
Замена конденсаторов положительно сказалась на стабильности — графический чип удалось разогнать до 1855 МГц с сохранением абсолютной стабильности в 3DMark Time Spy. Но покорить частоту 1875 МГц уже не удалось.
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В итоге специалист отметил, что он не считает применение POSCAP конденсаторов причиной нестабильности, во всяком случае это не единственная причина. Проблемы скорее вызваны совокупностью недоработанного BIOS видеокарт и применения POSCAP. Пиковые Boost частоты слишком высоки и производителям нужно исправить это. Также в работу должна включиться NVIDIA, выпустив доработанные драйверы. Вчера появилась новая версия драйвера 456.55, которая несколько улучшила ситуацию. Различные специалисты отмечают изменения в поведении регулирования частот и напряжений графического чипа.
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