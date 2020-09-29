Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Портал VideoGamesChronicle сообщает, что покупатели, оформившие предварительный заказ на PlayStation 5, начинают получать уведомления о невозможности выполнения заказа до 2021 года. Например, ирландский ритейлер GameStop объясняет задержку обстоятельствами не зависящими от продавца, но причина этих обстоятельств не уточняется. Покупателям предлагают отказаться от предварительного заказа или остаться в очереди, ожидая новую консоль.

реклама

Сообщение ирландского ритейлера покупателям пришло менее чем через 24 часа после того, как Sony начала информировать европейских ритейлеров о графике поставок после официального запуска PlayStation 5. В понедельник британский магазин ShopTo также заявил, что получил подробную информацию о поставках PS5 от Sony и не сможет выполнить все предварительные заказы. Возможность проблем с доступностью подтвердила и торговая площадка Amazon.

В начале этого месяца Sony подтвердила, что выход PlayStation 5 состоится 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии и Южной Корее. Остальной мир, включая Европу, получит консоль через неделю, 19 ноября. Sony отрицает снижение объемов поставок PlayStation 5 из-за проблем с производством, компания планирует более 10 миллионов консолей к середине первого квартала 2021 года.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Проблемы с доступностью могут быть обусловлены только нарушением логистики из-за нестабильной ситуации в мире. По оценке аналитиков эти проблемы коснуться не только покупателей PlayStation 5.