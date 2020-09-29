PlayStation 5 не хватит на всех — европейские ритейлеры сообщают о невозможности выполнения предзаказов до 2021 года
Портал VideoGamesChronicle сообщает, что покупатели, оформившие предварительный заказ на PlayStation 5, начинают получать уведомления о невозможности выполнения заказа до 2021 года. Например, ирландский ритейлер GameStop объясняет задержку обстоятельствами не зависящими от продавца, но причина этих обстоятельств не уточняется. Покупателям предлагают отказаться от предварительного заказа или остаться в очереди, ожидая новую консоль.
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Сообщение ирландского ритейлера покупателям пришло менее чем через 24 часа после того, как Sony начала информировать европейских ритейлеров о графике поставок после официального запуска PlayStation 5. В понедельник британский магазин ShopTo также заявил, что получил подробную информацию о поставках PS5 от Sony и не сможет выполнить все предварительные заказы. Возможность проблем с доступностью подтвердила и торговая площадка Amazon.
В начале этого месяца Sony подтвердила, что выход PlayStation 5 состоится 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии и Южной Корее. Остальной мир, включая Европу, получит консоль через неделю, 19 ноября. Sony отрицает снижение объемов поставок PlayStation 5 из-за проблем с производством, компания планирует более 10 миллионов консолей к середине первого квартала 2021 года.
Проблемы с доступностью могут быть обусловлены только нарушением логистики из-за нестабильной ситуации в мире. По оценке аналитиков эти проблемы коснуться не только покупателей PlayStation 5.
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