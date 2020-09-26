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Epic Games Store исправно радует любителей компьютерных игр регулярными бесплатными раздачами и достаточно часто пользователи платформы могут получить известные хиты прошлых лет и даже эксклюзивные новинки. На фоне такой щедрости многие забыли про платформу Steam, которая в последнее время не радовала сообщество интересными подарками. Но наметился положительный сдвиг.

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Вслед за бесплатными выходными в Left 4 Dead 2 в Steam начинается бесплатная раздача игры Scrap Garden. Scrap Garden — это интересный трехмерный платформер с захватывающим геймплеем и множеством головоломок. Игроку предстоит оказаться на месте робота Кенни, который внезапно оживает и обнаруживает, что жизнь в мире роботов остановилась — единственный источник энергии, поддерживающий жизнедеятельность машин, иссяк и машинный мир уснул. Главный герой попытается выяснить, удалось ли еще кому-нибудь сохранить работоспособность и, что случилось в тот день, когда все механизмы остановились.

Игра получила крепкие хорошие оценки сообщества и критиков, которые отмечают интересную сюжетную линию и увлекательный игровой процесс. Игра предназначена для одиночного прохождения, доступны достижения и коллекционные карточки Steam, поддерживается контроллер и режим BigPicture. Интерфейс переведен на русский язык, озвучка английская, но есть русские субтитры.

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Стоимость игры составляет 259 рублей, до 20:00 27 сентября игру можно бесплатно привязать к своему Steam аккаунту.