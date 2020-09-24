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В ожидании видеокарт Radeon RX 6000 пользователи активно обсуждают возможные конфигурации новых графических ускорителей. Множество поклонников компании AMD серьезно взволнованы последними слухами о характеристиках флагмана линейки. На данный момент предполагается, что производительные решения, основанные на графическом чипе NAVI21, получат GDDR6 память, а сам чип будет включать только 5120 потоковых процессоров. Даже при условии высокой тактовой частоты графического ядра, уровень производительности видеокарты при такой конфигурации поравняется с GeForce RTX 3070 от NVIDIA или, возможно, догонит RTX 3080.

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Но Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) намекает, что новые видеокарты Radeon оставят свой след даже в разрешении 16K. Свое сообщение главный архитектор и маркетолог игровых решений AMD оставил в ответ на твит пользователя, недовольного продажами видеокарт NVIDIA Ampere.

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Если флагманские видеокарты Radeon RX 6000 действительно настолько хороши, то можно с большой уверенностью сказать, что известный на данный момент графический чип NAVI21 не является лучшим, поскольку его предполагаемые характеристики действительно не позволят ему серьезно конкурировать в сегменте высокопроизводительных решений. Конечно, AMD может удивить всех, как это сделала NVIDIA, удвоив количество исполнительных блоков в своих видеокартах.

Архитектура RDNA отлично масштабируется. Компания может увеличивать количество шейдерных движков Shader Engine, создавая более крупные чипы, увеличивать количество вычислительных блоков Compute Units и других элементов. Следуя примеру NVIDIA, AMD может удвоить количество потоковых процессоров в каждом вычислительном блоке. Вариантов очень много. А снабдив видеокарту HBM2e памятью объемом 32 ГБ, как на вычислительных ускорителях Instinct, AMD может просто уничтожить конкурента.